Ford Ranger Raptor özellikleri ve çok yönlülüğüyle her ortama uyum sağlayacak bir şekilde tasarlandı ve üstün arazi performansı elde etmek için üretildi.

Pratik zekanın ve ileri teknolojinin birleştiği Ford Ranger Raptor, üstün arazi performansı için üretildi ve her ortama uyum sağlayacak bir şekilde tasarlandı. Normal, spor, çim, çakıl taşı ve kar, çamur, kum ve kaya olmak üzere tam tamına 6 farklı mod arasında seçim yapma imkanı sunuyor.

Ford Ranger Raptor özellikleri için saymakla bitmiyor desek yeridir. Her bir konfor, güvenlik, kullanışlılık ve teknoloji alanlarındaki özellikler oldukça geniş bir yelpazeye sahip.

Tasarım:

Xenon farları ve LED sis farları haricinde parlak siyah radyatör ızgarasındaki büyük “Ford” yazısıyla iddiasını ortaya koyan araç, Ranger Raptor logolu yan basamakları, kalın ön çamurlukları ve özel gövde kitiyle kendini belli ediyor. Ford Ranger Raptor, sadece dış kabuğunda değil iç mekânında da özgün detaylar mevcut. Raptor yazısı işlenmiş sportif koltuklar hem arazide hem de asfalt üzerinde çok başarılı bir tutuş sağlıyor.

Ford Ranger Raptor Kurşun Gri, Buz Beyazı, Akik Siyah, Spor Kırmızı ve Okyanus Mavi olmak üzere 5 seçenek sunuyor. Okyanus Mavi ve Kurşun Gri gövde renkleri sadece Ranger Raptor’a özgü.

Konfor:

Ford SYNC 3:

Ford SYNC 3 sayesinde ses komutlarıyla telefonunuzu, müziğinizi ve navigasyon sisteminizi kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bu sistem, mesajlarınızı sesli olarak okuyabilen gelişmiş bir sistemdir. Yalnızca “Acıktım” diyerek bile o bölgedeki restoranların listesine ulaşabilirsiniz.

Daha kolay yükleme ve boşaltma:

Yeni Ranger Raptor, Easy Lift bagaj kapağıyla geliyor. Akıllı tasarımı sayesinde aracınızın bagaj kapağı büyük bir ölçüde hafifliyor ve böylece çok daha kolay açılıp kapanabiliyor.

Aracınızı çalıştırmak için bir düğmeye basmanız yeterlidir:

Ranger Raptor, cebinizde ya da çantanızda olsa bile otomatik olarak kendi anahtarının varlığını algılıyor. Motorun çalışması için sadece debriyaja ve Ford Power çalıştırma düğmesine basmak yeterli oluyor.

Çok sayıda kullanışlı eşya bölmesi:

Ranger Raptor, zekice düşünülmüş birçok eşya bölmesine sahip. Çift kabine sahip modelde koltuk altında iki tane geniş eşya bölmesi bulunuyor. Seçtiğiniz kabin tipine bağlı olarak üç orta konsol bulunuyor. Bu konsollarda bardak ve şişe tutucuları, cep telefonunuza ayırabileceğiniz bir alan ve yiyecek saklamaya uygun gözler bulunuyor. Ayrıca bir hayli geniş olan torpido gözü, 15 inçe kadar dizüstü bilgisayar, katlanır bir şemsiye ve daha fazlasını sığdırabiliyor.

Entegre navigasyon:

Ford Ranger, 8 inç dokunmatik ekran ve ses sistemine sahip tam entegre bir uydu navigasyon sistemi bulunduruyor. Sistem, tahmini varış saatini sürüş hızı ve geçerli trafik koşullarını göz önüne alıp hesaplıyor.

Quickclear ile ön camınızı kolayca temizleyin:

Quickclear sayesinde buzlu kış sabahlarında fazla vakit kaybetmeden yola çıkabilmenizi sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Yalnızca bir tuşa basarak, ısınan filamanlar sayesinde sileceklerin buzunu gidermenin yanı sıra ön camınızın buzunu, buğusunu ve sisini çözer.

Kendini koruyabilen yan aynalar:

Yan aynalar kapanma özelliği sayesinde kaza sonucu oluşabilecek hasarları önlüyor. Araç park edildiğinde katlanır yan aynalar otomatik bir şekilde içe doğru kapanıyor.

Ford Kolay Yakıt sistemi:

Ford Kolay Yakıt sistemi, farklı bir yakıt pompasını depoya girdirmeyerek aracınıza yanlış yakıt koymanızı engeller. Ayrıca Ford Kolay Yakıt sisteminin kapaksız bir sistem olması, kirli yakıt kapaklarına dokunmanıza gerek kaldırmıyor.

Yağmura uyum sağlayan otomatik silecekler:

Yağmur sensörlü silecekler, aracınızın ön camında herhangi bir ıslaklık algıladığı anda otomatik olarak çalışmaya başlıyor ve hızını hava koşullarına uygun şekilde ayarlıyor.

Yolcularınız ve kendiniz için ideal sıcaklığı belirleyin:

Çift bölgeli elektronik iklim kontrollü klima sayesinde sizin ve yolcularınızın tercih ettiği sıcaklıkları ayrı ayrı belirlenebilir.

Güvenlik:

Çarpışma önleme sistemi:

Yaya algılama özellikli çarpışma önleme yardımı, yolu taramak için kamera ve radar teknolojisini kullanıyor. Bir araç, yaya veya bisikletliyle çarpışma tehlikesi algılanırsa uyarı veriyor. Bu uyarıya zamanında yanıt vermezseniz bile önden çarpışmaların etkilerini azaltmak ve bu çarpışmaları önlemek için sistem otomatik olarak tam fren gücü uyguluyor.

Aktif frenleme sistemi:

Aktif frenleme sistemi, saatte 50 km ve üzerindeki hızlarda seyahat ederken çalışıyor. Teknoloji, ilerideki yolu tarıyor ve bir çarpışma olasılığı tespit etmesi halinde sizi uyarıyor. Eğer bu uyarıya tepki vermezseniz sistem frenleri önceden hazırlıyor ve yavaşlamanıza yardımcı olmak için fren yapıyor.

Adaptif yük kontrolü:

Adaptif yük kontrolü özelliği, elektronik stabilite kontrol sistemini aracınızın taşıdığı toplam ağırlığa göre ayarlamaya yarıyor. Bu özellik sayesinde aracınız ister boş ister yüklü olsun, kontrol ve denge sağlanıyor.

Treyler eğim kontrol sistemi:

Bu sistem, treylerinizin güvenli çekişini sağlıyor. Treylerin gezinmesini ya da savrulmasını algılıyor, sorunun giderilmesine yardımcı olmak adına aracınızın hızını düşürerek daha kontrollü çekiş sağlıyor.

Devrilmeye karşı kesintisiz koruma:

Ford'un kendisine özel devrilme oranı sensörü özellikle dışa eğimli virajlarda ve yüksek ağırlık merkezli durumlarda devrilme önleyici sistemin lastikleri yerde tutmasına yardımcı oluyor.

Lastik basıncı izleme sistemi:

Aracınız seyir halindeyken lastiklerinizden birinin basınç kaybetmeye başlaması halinde, lastik basıncı izleme sistemi gösterge panelindeki simgeyi yakarak sizi uyarıyor.

Her açıdan koruyan hava yastıkları:

Sürücü ve yolcu için ön hava yastıklarına ek olarak, yan hava yastıkları bulunuyor ve göğüs kafesini koruyarak kazazedeyi darbe alanından uzak tutuyor. Baş yastıkları ise kafa ve boynu sarsılmaya karşı koruyor.

ISOFIX çocuk koltuğu:

Ranger Raptor, yolculuklarda çocuklarınızın güvende olmalarını sağlayacak şekilde tasarlandı. Arkadaki ISOFIX çocuk koltuğu bağlantı noktaları sayesinde iki çocuk koltuğu kolaylıkla yerleştiriliyor.

Kullanışlılık:

Tam bir arazi savaşçısı:

Ford Ranger Raptor'un benzersiz merdiven kasalı şasesi yüksek mukavemetli düşük alaşımlı (HSLA) çelikle güçlendirilerek en zorlu arazi performans taleplerini dahi karşılayacak duruma getirildi. En zorlu koşullarına sahip ortamlarda kapsamlı şekilde test edilen Ford Ranger Raptor şasisi, maksimum dayanıklılık ve yüksek özelliklere sahip performans sunuyor.

Yüksek duruş:

Arazideki engeller Ford Ranger Raptor için engel olmaktan çıkar. Yükseltilmiş tasarımı sayesinde pikabınızla yolunuza çıkan her şeyden 281 mm yüksekte kalacaksınız.

Etkileyici çekme gücü:

Ford Ranger Raptor, en zorlu arazi koşullarında kolay bir sürüş deneyimi sağlamakla kalmaz aynı zamanda en büyük ve ağır yükleri taşımanızı sağlar.

Kolaylıkla ilerler:

Ford Ranger Raptor, diğer araçların gitmeye korktuğu yerlere rahatça gidebiliyor. 850 mm'lik sudan geçme yüksekliği ile hem kuru arazide hem de sudan geçerken kendini kanıtlıyor.

Bağlama sistemleri:

Ford Ranger Raptor'unuzla her ne taşıyor olursanız olun DIN uyumlu bağlama noktaları, yükünüzü güvenli ve emniyetli bir şekilde taşımanıza yardımcı oluyor.

Çok amaçlı, kilitlenebilir pikap kasası:

Ford Ranger Raptor'un pikap kasası ihtiyacınız olan her şeyi taşıyacak kapasiteye sahip. Ayrıca sağlam bağlama kancaları, dahili yük desteği ve bazı modellerde harici halat rayları sunuyor. Bunun yanı sıra güvenliği sağlamak için bagaj kapağı manuel olarak kilitlenip açılıyor.

240 volt güç girişi:

Kabinde isteğe bağlı bir 240V güç girişi, yoldayken telefonunuzu, tabletinizi veya şarj edilebilir herhangi bir elektronik aletinizi şarj etmeniz gerektiğinde oldukça yardım sağlıyor.

Teknoloji:

İhtiyaca özel performansı sağlayan arazi yönetim sistemi:

Raptor'un yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için arazi yönetim sistemi temel olarak aracın ivmelenmesini, direksiyon hassasiyetini, çekiş kontrolünü, vites değiştirme davranışını ve daha fazlasını ayarlamanızı sağlar. Her koşulda maksimum performans sunmak için normal, spor, çim, çakıl taşı ve kar, çamur, kum ve kaya olmak üzere altı farklı mod arasından seçim yapabilirsiniz.

Hız sınırlandırıcı:

Hız kontrol fonksiyonu ile entegre olan hız sınırlandırıcı, maksimum hızınızı belirlemenizi sağlar. Böylece aracınız bu belirlenen hızı aşmaz. Daha hızlı veya yavaş gitmeniz gerektiğinde gaz ya da fren pedalına basarak sistemi devre dışı bırakabilirsiniz.

Gerektiğinde otomatik olarak yanan farlar:

Ford Ranger Raptor, aydınlatma koşullarındaki değişiklikleri algılayabilen güçlü HID Bi-Xenon farlara sahip. Otomatik farlar kendiliğinden devreye girer, bu sayede daha pratik ve daha güvenli bir sürüş sağlanır.

Şerit takip sistemi:

Şerit takip sistemi, önünüzdeki yolu izleyen bir kamera sayesinde yanlışlıkla şeritten çıktığınızı algılıyor ve şeritte kalma yardımcısı ile aracınızı şeridinize güvenle yönlendirmenize yardımcı oluyor.

Yokuş kalkış destek sistemi:

Yokuş kalkış destek sistemi, yokuşta kalkış esnasında aracınızın geri ya da ileri kaymasını geçici olarak önlüyor. Sistem, 2-3 saniye süreyle fazladan fren gücü uyguluyor ve ayağınızı fren pedalından gaz pedalına geçirirken daha fazla zaman ve kontrol sağlıyor.

Yokuş iniş kontrol sistemi:

Hem ileri hem de geri viteslerde çalışan yokuş iniş kontrol sistemi, frene veya gaz pedallarına dokunmanızı bile gerektirmeden, arazi koşullarında yokuş iniş hızınızı düzenleyecek şekilde tasarlandı.

Park etme stresini ortadan kaldıran sensörler:

Önde ve arkada bulunan park mesafe sensörleri, aracınız ve çevrenizdeki engeller arasındaki mesafeyi değerlendiriyor Sensörler herhangi bir nesnenin varlığını algıladığında, sesli bir uyarı veriyor.

Arka görüş kamerası:

Arka görüş kamerası, gözünüzden kaçması mümkün olanları göstermenin yanı sıra, en dar alanlara bile zahmetsizce park etmenizde sanal çizgilerle size yardımcı oluyor.

Gece farları:

Özellikle gece sürüşlerinde faydalı bir yardımcı olan otomatik uzun far özelliği, karşıdan gelen araçları algıladığında uzun farları bir süreliğine kapatıp kısa farları yakar.

Ford SYNC acil durum yardımı:

Bir kaza yaşanmasıyla birlikte hava yastığının açılması durumunda acil durum yardımlı Ford SYNC, Bluetooth ile eşleştirilmiş bağlantı halindeki cep telefonunuzu kullanarak sizin için acil durum yardım hizmetini otomatik olarak arayabilir. Sistem, konuşamayacak durumda olsanız bile GPS koordinatlarınız gibi hayati önem taşıyan bilgileri servise iletecek şekilde geliştirildi.

Yeni Ford Ranger Raptor fiyat listesi: