Ford'un Amerika'dan getirdiği yeni modelleri F-150, Bronco ve Edge'in fiyatları belli oldu.

Uzun yıllardır ülkemizde faaliyetlerine devam eden Ford, Amerika'daki popüler modellerini Türkiye'ye de getireceğini açıklamıştı. Bu modeller arasında firmanın ABD'de en çok satan modeli olan F-150 de bulunuyordu. Araçların Türkiye fiyatları da merakla bekleniyordu.

Türkiye'ye gelecek olan modeller arasında Meksika'da üretilen Bronco Sport, ABD'de üretilen F-150 ve Kanada'da üretilen Edge modelleri bulunuyordu. 2025 yılında da Avrupa'da üretilen elektrikli modeller olan Explorer ve Capri'nin ülkemizde satışa sunulacağı biliniyor.Ayrıca Puma ve Afrika'da üretilen Ford Ranger Raptor'un da geleceği açıklanmıştı. Şimdi Amerika'dan gelecek araçların fiyatları belli oldu.

İşte araçların fiyatları

Model Fiyatı F-150 5.400.000 TL Bronco Sport Big Bend 2.950.000 TL Bronco Sport Outer Banks 3.550.000 TL Edge SEL 3.950.000 TL Edge Titanium 4.650.000 TL

Ford'un yeni "Amerikalıları" sadece beş bayide satışa çıkacak. Bu modellerden F-150 ABD'de üretildiği için gümrük vergisinden muaf olacak. Kanada ve Meksika'dan getirilecek olan araçlarda ise içten yanmalı motora sahip araçlara uygulanan ek gümrük vergisi ve 20 servis şartı uygulanmayacak.

Amerikalı devin yeni modelleri ile birlikte farklı segmentlerdeki rekabetler de sıkılaşacak. Ford'un nasıl bir performans sergileyeceğini ise 2025 yılında net olarak görebileceğiz. Pek çok üreticinin SUV segmentlerinde iddialı modelleri olduğunu göz önüne alırsak firmanın işi pek de kolay gözükmüyor.

Yeni gelecek Ford modelleri hakkında siz ne düşünüyorsunuz?