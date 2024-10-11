Tank Gibi Pick-up Ford F-150 XLT, Türkiye'de Satışa Sunuldu (Bu Fiyata Gerçekten Tank Alınır)

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Ford F-150 XLT, 5 milyon 400 bin TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye pazarında sunuluyor. Güçlü motoru ve konforlu iç mekan özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ford, F-150 XLT modelini Türkiye pazarında satışa sundu. 5 milyon 400 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunulan Ford F-150 XLT zorlu arazi koşullarında iyi bir performans sergileyerek kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

Ford F-150 XLT, 2.7L EcoBoost V6 motoruyla 330 PS güç ve 542 Nm tork sunuyor. 4×4 sistemi ve 10 ileri otomatik şanzımanı ile araç, 0-100 km/h hızlanmasını 6.2 saniyede tamamlayabiliyor. Ayrıca Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Geri Görüş Kamerası gibi gelişmiş sürücü destek sistemleri ile donatılmış durumda.

F-150 XLT özellikleri

ford f150 xlt

Araç, 1,764 litre kapasiteye sahip kargo alanıyla her türlü yükü taşımaya uygun bir tasarıma sahip. F-150 XLT'nin iç tasarımında ise konfor ön planda tutulmuş. İç mekanında 10 yönlü otomatik ayarlı sürücü koltuğu, 8 yönlü yolcu koltuğu ve çift bölgeli otomatik klima gibi konfor özellikleri bulunuyor. Ford'un SYNC 4 bilgi-eğlence sistemi, akıllı telefonlarla entegrasyon sağlayarak kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgilere erişim sunuyor.

F-150 XLT fiyatı

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Ford F-150 XLT'nin Türkiye'deki satış fiyatı 5 milyon 400 bin TL'den başlamaktadır.

Ford'un Bronco Sport ve Ford Edge gibi yeni nesil SUV modellerinin de yakında Türkiye’de satışa sunulacağı duyuruldu. Ford F-150 XLT ise güçlü motoru ve dayanıklı yapısıyla şimdiden Türkiye'deki kullanıcıların ilgisini çekeceğe benziyor.
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Kaynak : https://tr.investing.com/news/general-news/ford-f150-supercab-xlt-turkiyede-satsa-sunuldu-3083191
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