Formula 1, 2022’den İtibaren Miami’de de Yarışacak

Uzun bir süredir tartışılan Formula 1’in Miami’ye geleceği konusu bugün bir sona kavuştu. Formula 1, 2022’den itibaren Miami’de yarışacağını açıkladı. Yarışların düzenleneceği pist hakkında da genel bilgiler paylaşıldı.

Yarışlarının büyük çoğunluğunu Avrupa kıtasında gerçekleştiren Formula 1, uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri’nde takvime ikinci bir yarışı ekleme uğraşlarıyla gündeme geliyordu. Takvime eklenecek yeni pist, diğer piste göre ülkenin öbür ucunda yer alacaktı. Bu pist, Florida eyaletindeki Miami kentindeydi.

İşte uzun süredir duyduğumuz o planlar sonunda bugün kesin bir şekilde hayata geçirildi. Formula 1, bugün yaptığı açıklamada yeni araçları göreceğimiz 2022 sezonuyla birlikte takvime Miami’deki pistin de ekleneceği bilgisini paylaştı. Açıklamaya göre Miami, önümüzdeki 10 yıl boyunca Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. İlk yarış, 2022 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşecek.

3 düzlük, 19 viraj:

Formula 1 araçlarının nefes kesen maceralarına ev sahipliği yapacak pistin son hali de yayınlandı. Daha önce planlandığı şekilde Miami Gardens – Hard Rock Stadyumu etrafında şekillenen pist, toplamda 5,41 kilometre uzunluğunda ve 19 viraja sahip. 3 ana düzlüğe yer veren pistin her düzlüğü DRS bölgesi olacak. Bu bölgelerde sürücülerin saatte 320 kilometre hıza çıkabilecekleri tahmin ediliyor.

Formula 1’in Miami’ye gelmesi, hâlihazırda turistik olan bir bölgenin daha da fazla turist çekmesini sağlayacak. Bununla birlikte bölgedeki yerel işletmeler de gelen turistlerden faydalanabilecek. Ayrıca Formula 1, Miami Gardens’da yaşayan kişilerin sporu görmelerini kolaylaştırmak için onlara indirimli biletler de sunacak.

Miami pisti, ilk şampiyonanın düzenlendiği 1950 yılından bu yana Formula 1’in ABD’de yarışacağı 11. farklı konum olacak. Formula 1, bugüne kadar Indianapolis, Sebring, Riverside, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix ve günümüzde halen yarışlara devam edilen yer olan Austin’deki Circuit of the Americas’da yarıştı.