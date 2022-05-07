Formula 1'de Elektrikli Araçlara Geçmesi Yılllarca Sürebilir

Formula-E kapsamında elektrikli otomobil yarışları gerçekleşirken, Formula-1'in de elektrikli araçlara yönelebileceği ve yıllar sonra tamamen elektrikli araçlarla yarışlar düzenlenebileceği ortaya atıldı.

Formula 1'in 2022 sezonunu hız kesmeden devam ederken, sezonun beşinci durağı Miami GP'si de dün itibarıyla başladı. Ülkemizde ve tüm dünyada Formula 1 ve Formula araçlarına büyük bir ilgi var. Görünen o ki Formula'nın araçlarında ilerleyen zamanlarda radikal bir değişikliğe gittiğini görebiliriz.

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Formula E, teknolojide önemli bir hamle olarak gösterilen Formula E Gen 3 tanıtıldı. Savaş jetinin tasarımından esinlenerek geliştirilen araçlar, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bunun yanı sıra Formula E Envision Racing Genel Müdürü Sylvain Filippi, Formula 1 araçlarının geleceğinin yeni araçlarla birlikte farklı bir yöne yönelebileceğini belirtti.

Formula 1’de, tamamen elektrikli araçlara geçilebilir

Gen3’ün tanıtılmasından sonra bazı açıklamalarda bulunan Sylvain Filippi, Formula 1’in 2035’e kadar yeni bir karar alıp, elektrikli araçlara geçiş yapabileceğini söyledi. Son olarak Gen3 araçların teknolojik anlamda iyi bir atılım olduğunu belirten Formula E yetkilileri, daha yüksek performans geliştirmeleriyle çıtayı aştıklarını da ifade etti.

Formula-E’de iyi işler çıkmaya devam ederken gözler bu kez de Formula 1’e çevrildi. Henüz elektrikli araçların tercih edilmediği yarışlarda, uzun yıllar sonra yüksek verimliliğe sahip otomobillere geçiş yapılabilir.

Formula-E’deki otomobiller, 45 dakikalık bir yarışı tamamlayabiliyor

Elektrikli otomobil yarış serisi Formula-E’deki araçlar oldukça dikkat çekici. Özellikle son yıllarda beklentilerin üzerinde araçlar tanıtılırken, bu araçların 45 dakikalık bir yarışı tamamlaması ise en dikkat çeken yanlarından.

Bu süreyi baz aldığımızda Formula 1’in de elektrikli araçlara geçiş yapması, beklenilen bir şey olabilir. Henüz yetkililerden bu konuyla ilgili açıklama gelmezken, Formula-E yetkilileri bu sürecin 2035’e kadar başlayabileceğini ifade ediyor.