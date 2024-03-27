Formula 1 yönetimi ile Playseat, resmî lisanslı Formula 1 yarış simülasyon ekipmanlarının üretimi için çok yıllık bir anlaşmaya imza attı.

Yirmi yıldan fazla bir süredir sektörde yer alan Playseat, hem günlük kullanım hem de profesyonel oyuncular için premium ekipmanlar üretecek. Bu ekipmanların arasında çok yönlü sim yarış koltukları ile yüksek kalite profesyonel simülatörler de yer alacak. Anlaşmanın sonucu olarak üretilecek profesyonel simülatörler, gerçek bir Formula 1 otomobilinin kokpitindeymiş gibi hissettirecek.

25 yıllık deneyimin sonucu

Formula 1'in Ticari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emily Prazer, "Formula 1'e yeni bir kitle getirmenin sürekli yeni yollarını arıyoruz, bunu bir Grand Prix'te unutulmaz anlar yaratarak ya da pist dışında sporla etkileşime geçmeyi sağlayarak yapıyoruz. Playseat ile ortaklığımız, oyunculara özel, yenilikçi ve gerçekçi bir yarış deneyimi sunacak ve bu da eylemi bir adım daha evinize getirecek” dedi.

Playseat'in Kurucusu ve Başkanı Fernando Smit, 25 yıldır gerçek F1 sürücüleriyle araştırma ve geliştirme yaptıklarını belirtirken, "Playseat rakipsiz gerçekçilik sunma konusunda standart haline geldi. Her zaman yarışı insanlara taşımak için çaba sarf ettik ve şimdi gerçek F1 yarış deneyimini ve yarış pozisyonunu dünyanın her yerindeki herkese getirebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Bu anlaşma kapsamında piyasaya sürülecek olan resmî lisanslı F1 simülatörlerinden ilki ise 16 Nisan'da satışa çıkacak olan Formula Intelligence - F1 Edition olacak. Bu simülatörün fiyatı ise 2499 euro olarak açıklandı.