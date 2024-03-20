Önümüzdeki ay İstanbul Park pisti için ihale yapılacağını söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dikkat çeken bir çıkış yaptı. Bakan Ersoy, ihaleye çok önemli bir şart eklediklerini duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Intercity arasında büyük bir gerilime yol açan "İstanbul Park" pisti ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İstanbul Park için Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde olan İstanbul Formula 1 sahası için önümüzdeki ay ihaleye çıkılacağını söyledi.

İstanbul Park pistinin TOSFED ile Intercity'yi karşı karşıya getirmesinin başlıca nedeni, Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye gelmiyor olmasıydı. TOSFED'e göre Intercity, bu pisti haksız yere işgal ediyordu. İşte Bakan Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklama, hükûmetin de bu durumun farkında olduğunu gözler önüne seriyor. Zira Bakan Ersoy'a göre önümüzdeki ay gerçekleştirilecek ihalede çok önemli bir şart olacak.

Formula 1'in İstanbul'a getirtilmesi zorunlu olacak!

Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul Park ihalesine çok önemli bir şart koyuldu. Bu şart, Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibarıyla Türkiye'ye de gelmesi. Bunu garanti eden firmaya öncelik tanınacağını söyleyen Bakan Ersoy, bu tür organizasyonların Türkiye'ye gelmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklama şöyle:

2026 itibarıyla Formula 1’i İstanbul’a getirme şartı koyduk. Zaten, gerekli yatırımlar yapıldı. Çok iddialı firmalar da talep ediyor, girmek istiyorlar ihaleye. En önemli şartımız İstanbul adına önemli olan adımı atabilmek İstanbul adına Formula 1’in 2026’dan itibaren düzenli olarak İstanbul’da gerçekleşmesini sağlamayı garanti eden firmaya öncelik veriyoruz. Sonuçta bu tarz organizasyonların Türkiye’ye gelmesi çok önemli​...