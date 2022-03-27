Formula 1 Suudi Arabistan GP’sinin Kazanını Verstappen Oldu!

Formula 1 2022 sezonunun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan GP’si tamamlandı. Kıran kırana geçen yarışın kazananı ise Verstappen oldu.

Formula 1’in ikinci durağı Suudi Arabistan GP’de olaylı geçen sıralama turlarının ardından tüm gözler bugün gerçekleşecek olan yarıştaydı. Sıralama turlarında Perez’in son dakika atağıyla kariyerinde ilk defa pole pozisyonuna sahip olduğunu görmüştük.

Bununla birlikte Bahreyn GP’yi kazanan Leclerc’in sıralama turlarında rakiplerinin gerisinde kaldığına şahit olduk. Bugün gerçekleşen Suudi Arabistan GP’de ise pilotlardan yine nefesleri kesen bir mücadele izledik. Gelin yarışın detaylarına birlikte bakalım…

Formula 1 Suudi Arabistan GP’de kıran kırana bir mücadelenin ardından kazanan Verstappen oldu!

Formula 1’in tartışmalı başlayan 2022 sezonunda araçlarda yaşanan talihsizlikler ve kazalar gündemden düşmüyor. Son olarak dün gerçekleşen sıralama turlarında Schumacher yürekli ağza getiren bir kaza geçirmiş ve durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Bir süre istirahat etmesi gereken Schumacher bugünkü yarışta yer alamadı. Kariyerinde ilk defa yarışa pole pozisyonunda başlayan Perez, birinciliği uzun bir süre elinde tutmayı başardı. Perez’i takip eden iki isim ise Bahreyn GP’de de sıklıkla ikili mücadelelerini izlediğimiz Leclerc ve Verstappen oldu.

Perez’in pit stopuna girmesinden kısa bir süre sonra Nicholas Latifi’nin son virajda aracın kontrolünü kaybederek bariyerlerek duvara çarpmasının ardından Leclerc, Verstappen ve Sainz güvenlik aracı periyodunda pite girerek araçlarının lastiklerini değiştirdi. Yaşanan bu olayların ardından Perez üçüncülüğe gerilerken, Hamilton ise pite girmeyerek yedinci sıraya kadar yükseldi. Birinciliği elinde tutan Leclerc, ilk virajın ardından ikinci sıradaki Verstappen’e liderliği kaptırdı.

Leclerc her ne kadar rakibini zorlamaya devam etse de, Verstappen mesafesini koruyarak galibiyeti elde eden isim oldu. Bahreyn GP’de yarışı tamamlayamayan Verstappen 2022 sezonunun ilk zaferini kazandı. Perez ise birinci olarak başladığı yarışı, dördüncü olarak tamamladı

Formula 1 Suudi Arabistan GP’de yarışın son sıralaması ise şöyle oldu: