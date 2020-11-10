Formula 1 Türkiye Etabı, S Sport'ta Ücretsiz İzlenebilecek

Hafta sonu gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye etabıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yayıncı kuruluş S Sport, ana yarışla birlikte antrenman ve sıralama turlarının da ücretsiz olarak yayımlanacağını ifade etti. Böylelikle bütün vatandaşlar, Formula 1 heyecanına ortak olabilecekler.

Türkiye, bu hafta sonu en çok takip edilen motor sporlarından bir tanesi olan Formula 1'e ev sahipliği yapacak. Yıllar sonra yeniden ülkemize gelen yarış araçları, hafta sonu boyunca Formula 1 tutkunlarına benzersiz anlar yaşatacaklar. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle vatandaşlar, bu araçları yakından göremeyecekler. Yapılan son açıklamalarsa, dileyen tüm vatandaşların Formula 1 yarışını izleyebileceklerini ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan açıklamalarda, yarışların Intercity İstanbul Park'ta izleneceği ifade edilmişti. Ancak sonraki süreçte salgının seyrine bağlı olarak, yarışların seyircisiz yapılmasına karar verildi. Ayrıca Formula 1'in Türkiye ayağının normal koşullarda ücretli bir kanal olan S Sport'tan yayımlanacağı ifade edilmişti. S Sport tarafından yapılan açıklamalarda ise Formula 1 yarışının şifresiz yayımlanacağı müjdesi verildi.

S Sport'un açıklamalarına göre vatandaşlar, antrenman ve sıralama turlarını da ücretsiz olarak izleyebilecekler. Ayrıca kanal, organizasyonla ilgili tüm gelişmeleri de seyircilere aktaracak. Bu sayede vatandaşlar, Intercity İstanbul Park'a gidemeyecek olsalar da Formula 1 yarışlarını hiçbir bedel ödemeden izleme imkanı yakalayacaklar.

S Sport'u nasıl izleyebilirsiniz?

S Sport kanalına ait internet sitesinde yer alan bilgilere göre bu kanala, D-Smart'ta 78, TV+'ta 77, TiviBu'da 73, Kablo TV'de 240 ve Vodafone TV'de de 11. kanal üzerinden erişilebiliyor. Ayrıca vatandaşlar, bu hizmetlerden hiçbirine sahip olmasalar da S Sport'a erişebilecekler. Bunun için uydu ayarlarınızı şu şekilde belirleyerek manuel kanal arama yapmanız gerekiyor;