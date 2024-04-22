Formula 1 takımları ve FIA, puanlama sistemini değiştirmek için önümüzdeki hafta bir araya gelecek.

Motorsporlarının zirvesi olarak kabul edilen Formula 1'de puanlama sistemi uzun bir aranın ardından değişebilir. Daha önce sprint yarışları için puanlar eklenen sistemde şimdi daha çok pilotun puan alabileceği ve daha rekabetçi bir yapı için değişiklikler yapılması planlanıyor.

Motorsport.com'un haberine göre, FIA ve takımlar arasında önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan toplantılarda F1 komisyonu Cenevre'de yüzyüze ve çevrimiçi katılımlarla bir araya gelecek. Teknik konuların tartışılacağı toplantıda ele alınacak başlıklardan biri de puanlama sistemi olacak. 2010 yılından beri ilk 10'daki pilotların puan aldığı sistemden 12 pilota puan verilen sisteme geçiş tartışılacak.

İşte yeni puanlama teklifi

Sıra Şimdiki Puan Yeni Teklif 1 25 25 2 18 18 3 15 15 4 12 12 5 10 10 6 8 8 7 6 6 8 4 5 9 2 4 10 1 3 11 0 2 12 0 1 En hızlıTur 1 (ilk 10) 1 (ilk 12)

Görüldüğü üzere yeni puanlama sisteminde ilk sıralardaki pilotlara verilen puanlarda bir değişiklik söz konusu olmayacak. İlk 7 sıradaki pilotlara verilen puanlar değişmeyecek. Öte yandan 8'inci sıradan 12'nci sıraya kadar olan kısımda puanlama değişecek. En hızlı tur puanını almak için de artık ilk 10 yerine ilk 12'de olmak yeterli olacak.

Özellikle gridde başı çeken ilk beş takımın (Red Bull, Ferrari, Mercedes, Aston Martin ve McLaren) diğer takımlar ile aralarındaki farkın gitgide açılması sonrası küçük takımların daha fazla pilota puan verilmesini istediği konuşuluyor.

Bu yıl F1'de üç takım, Alpine, Williams ve Sauber, şu ana kadar hiç puan almayı başaramadı. Son beş takımın 5 yarıştaki toplam puanı ise 12 oldu. 1991 yılında 10/6/4/3/2/1 puanlama sistemine geçen Formula 1, 2003'te ise 10/8/6/5/4/3/2/1 şeklinde puanlama kullanmaya başlamıştı. Günümüzde kullanılan puanlama sistemine ise 2010'da geçilmişti. Yeni puanlama kabul edilirse 2025 yılından itibaren kullanılmaya başlanabilir.