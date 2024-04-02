İstanbul Park ihalesini kazanan şirket belli oldu. Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi gibi eğitim kurumlarının sahibi Can Holding, ihaleyi kazandı. Şirketin 2026'da Formula 1'i Türkiye'ye getirmesi gerekiyor.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan Formula 1 pisti İstanbul Park’ın geleceği, Intercity ile olan anlaşmanın sona ermesinin ardından büyük merak konusuydu. Geçtiğimiz aylarda, tesis için düzenlenecek ihalenin 2 Nisan itibarıyla başlayacağı açıklanmıştı.

O gün geldi ve ihaleyi kazanan şirket belli oldu. Can Holding bünyesinde bulunan Can Bilim Eğitim Kurumları A.Ş., ihaleyi kazanan şirket oldu. İhaleye sadece bir şirket katıldı.

Can Holding’in, 117 milyon dolar bedelli 30 yıllık anlaşma kapsamında 2026’da yarışları Türkiye’ye getirmesi gerekiyor

İhale ilanında anlaşmanın 30 yılı kapsayacağı ve 117 milyon 806 bin dolar bedele sahip olacağı belirtilmişti. Kazanan şirket Can Bilim Eğitim Kurumları’nın sahibi Can Holding’in, Doğa Koleji ve Bilgi Üniversitesi gibi eğitim odaklı kurumların çatı şirketi olduğunu ekleyelim. Motorsport.com’un aktardığına göre şirket, aynı zamanda hastane, taşımacılık, otel, akaryakıt da dahil birçok farklı alanda da faaliyetlere sahip.

Anlaşmayla birlikte İstanbul Park’ın kontrolü 30 yıllığına Can Holding’e geçecek. Önceki aylarda paylaşılan ihale şartlarında Formula 1 garantisi gerekeceği belirtilmişti. Yani şirketin 2026 yılında F1 yarışlarını Türkiye’ye getirmesi gerekiyor. Şartnamedeki bu konuyla ilgili açıklama şu şekildeydi:

İhale şartnamesinde Formula 1 yarışlarıyla ilgili yapılan açıklama:

“Yüklenici, Formula 1 yarışlarının taşınmazda yapılacağını garanti edecek olup, işin sözleşmesi imzalandıktan sonra 1(bir) ay içerisinde Formula 1 yarışlarının taşınmazımızda yapılmasına ilişkin anlaşma sağlanarak imzalanacak protokolün idareye bildirilmesi, bunun yapılmaması hâlinde sözleşmenin fesih edilerek yatırılan teminatların idareye gelir kaydedilmesi,

Yüklenici, Formula 1 yarışlarının 2026 yılı itibari ile taşınmazda mevcut Formula 1 pistinde başlayacağını taahhüt edecek 2026 yılı dahil bu yıldan sonra yarışların yapılamadığı her yıl için o yıla ait Formula-1 anlaşma bedelinin %25’i kadar bedelin yıllık olarak idareye tazminat ödenmesi”