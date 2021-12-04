Fortnite Chapter 3’ün Fragmanı İnternete Sızdırıldı

Oyun dünyasının en bilinen isimlerinden Fortnite’ın yeni versiyonunun tanıtılmasına sayılı günler kaldı. Bu arada, Fortnite Chapter 3 olarak adlandırılan oyunun fragmanı internete sızdırıldı. Hem de bu sefer Epic Games tarafından. İşte oyuna eklenen yeni özellikler ve o fragman…

Epic Games’in en ünlü oyunlarından Fortnite, sektörün olduğu kadar popüler kültürün de büyük bir parçası haline geldi. Uzun zamandır oyuncuların büyük beğenisini kazanan Fortnite’ın yeni versiyonu için geri sayım devam ediyor.

7 Aralık tarihinde resmen tanıtılması beklenen Fortnite Chapter 3’ün fragmanı internet üzerinden sızdırıldı. Lehçe yayınlanan fragmanda oyunun birçok yeni özelliği göze çarpıyor.

Yeni harita, yeni kostümler, yeni özellikler…

Fragmandan da görüleceği üzere oyunun yepyeni bir haritası var. Unreal Engine 5 ile oluşturulan haritada orman, çöl ve karlı bölgeleri görmek mümkün. Haritaya ek olarak yeni bir ‘hava durumu sistemi' de geliyor. Yeni sistemle birlikte tornado ve fırtınalı hava koşulları oluşturulabilecek. İlk görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla oyun mekaniğinde de bazı değişikliklere gidilmiş.

Savaş alanında yeniden bir Marvel karakteri de karşımıza çıkıyor. Bu ay vizyona girecek yeni filmiyle haber başlıklarından düşmeyen Spider-Man, Fortnite Chapter 3’te de yer alıyor. Spider-Man, ‘Symbiote’ versiyonu olmak üzere üç farklı kostümüyle oyunda yer alıyor. Uzmanlar, Fortnite Chapter 3’teki oyun mekaniği değişikliklerinin de Spider-Man için yapılmış olabileceğini düşünüyor.

Epic Games, son yaptığı açıklamalarda oyunculara ve takipçilerine ‘Fortnite Chapter 3’ hakkında internete bilgi sızdırmamalarını rica etmişti. Fakat Epic Games, bu ricasını kendi bozdu ve Polonyalı YouTube kanalı üzerinden internette paylaştı. Bu hareketin mantığı ve kasıtlı olup olmadığı tartışılır. Ancak resmi tanıtıma üç gün kalmışken bu fragmanın oyuncular tarafından hoş karşılandığını söyleyebiliriz. İşte oyunun fragmanı…

‘Fortnite Chapter 3’ Lehçe Fragmanı: