Fortnite'ın 5.21 Güncellemesi Önemli Değişikliklerle Geliyor

Fortnite'a yeni güncelleme geldi. v5.21 güncellemesiyle birlikte oyuna önemli yenilikler geliyor.

Fortnite'ın bu haftaki güncellemesi, normalde sunulan yeniliklerden bir tık fazlasıyla karşımıza çıkıyor. Oyundaki üst seviye nişancı tüfeği eksikliğini gideren güncelleme, aynı zamanda çeşitli hataları da düzeltiyor. 'Uçuşan 50'ler' adında sınırlı süreli bir mod da kullanıcılara sunan Epic Games, bu güncellemeyle oyunu çok daha eğlenceli hale getiriyor.

Yeni: Ağır Keskin Nişancı Tüfeği

"Battle Royale’e yeni eklenen Ağır Keskin Nişancı Tüfeği ile rakiplerinize mahvedici, yapılara ise çok daha yıkıcı hasarlar verin." açıklamasıyla yeni tüfeğin ne kadar ciddi hasarlar verdiğini ortaya koyan Fortnite, bu silahla oyundaki büyük bir eksikliği dolduruyor. 150 ile 157 arasında hasar puanına sahip olan keskin nişancı tüfeği, aynı zamanda herhangi bir duvarı tek atışla yok etme yeteneğine sahip.

Uçuşan 50'ler Modu

Oyundaki 50'ye 50 modunun biraz daha hareketli versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz bu modda sahip olmanız gereken en önemli iki şey: Hareketlilik ve hız. Haritanın her yerinde Savuran Bomba, Zıplatan Kare ve trambolinlerin bulunduğu mod, kısa bir süreliğine oynanabilir durumda.

Minigun'ın Hasarı Azaltıldı

v5.21 güncellemesiyle Epic Games, Minigun'ın kafa atışlarındaki hasarını 2.5 seviyesinden 1.5 seviyesine düşürdü. Oyundaki bazı dengeleri sağlamak için yapıldığı söylenen güncellemeyle Minigun, artık daha az hasar verecek. Fortnite'ın v5.21 güncellemesiyle ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.