Honda, 2027'den itibaren sunacağı yeni hibrit modellerini görücüye çıkardı.

Honda'nın yayınladığı resmî Avancier videosunun son saniyelerinde kamera geriye doğru açıldığında, SUV modelinin yanında örtüler altında bekleyen başka otomobiller olduğu görülüyor. Marka bu araçların hangi modeller olduğunu açıklamasa da zamanlama, 2027 yılından itibaren yollara çıkacak yeni hibrit dalgasının ilk işaretini veriyor.

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Paylaşılan detaylı basın bülteniyle birlikte, mevcut e:HEV sisteminin yerini alacak yeni nesil Honda Hibrit mimarisi, C ve D segmentlerini kapsayan modüler platform ve şaftı ortadan kaldıran yeni elektrikli dört tekerlekten çekiş sistemi resmen tanıtıldı. Honda, 2018 modellerine kıyasla yüzde 10 daha yüksek verimlilik ve 2023 modellerine göre yüzde 30 oranında maliyet düşüşü vadediyor.

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Yeni nesil hibrit motor ve elektrikli çekiş mimarisi

Tamamen hibrit kullanımına özel olarak geliştirilen 2.0 litrelik yeni motor, benzinli versiyonlar için yapılan tasarım tavizlerinden arındırılarak silindir bloğunda 900 gram, krank milinde ise 500 gram hafifletildi. Tüm çalışma aralığında stokiyometrik hava-yakıt oranını koruyacak şekilde tasarlanan ünitede, daraltılan emme portu ve kayak rampası formundaki giriş yapısı hava akışını hızlandırarak güçlü bir türbülans yaratıyor. Yeniden şekillendirilen piston tepesi ve çift parçalı soğutma ceketi sayesinde yüksek tork bölgesindeki yakıt tüketimi yüzde 30 azalırken, motorun yüksek verimlilik alanı yüzde 30 genişliyor.

Çift motorlu tahrik ünitesi paralel eksenli yapısını korusa da içerideki bileşenler baştan aşağı yenilenmiş. Ağır nadir toprak elementi içermeyen mıknatıslar ve daha ince elektrik çeliği kullanılan çekiş motorunda kayıplar azaltılmış. Arka motorun invertörünü de bünyesine katmasına rağmen 51 milimetre kısalan ve yüzde 3 hafifleyen güç kontrol ünitesi, tek bir soğutma devresinde birleştirilerek soğuk çalıştırmada sürtünmeyi azaltıyor. Mekanik şaftın yerini alan DualPower eAWD sistemi ise bağımsız arka motoru sayesinde ön ve arka akslar arasında torku hızla dağıtarak arka aksta da enerji geri kazanımı sağlıyor.

C segmentinden D segmentine uzanan modüler platform

Beş modül ve üç sabit ölçü etrafında şekillenen yeni orta boy platform, hem SUV hem de sedan gövde tiplerine uyum sağlayabiliyor. Önceki nesilde yüzde 60 olan motor bölmesi parça ortaklığı yüzde 90 seviyesine çıkarılarak yaklaşık 10 kilogram ağırlık tasarrufu elde edilmiş. Daha önce SUV modellerinde stepne yuvasında bulunan batarya paketi artık tüm modellerde arka koltuğun altına yerleştiriliyor. Parça sayısı yüzde 50 azaltılan bu batarya, koltuk raylarına yapısal bir eleman olarak bağlanırken açılan bagaj altı alan sayesinde hibrit modellere yeniden stepne yerleştirilebiliyor. Gövdedeki yüksek mukavemetli çelik oranı ise yüzde 11,2'den yüzde 37,2'ye yükseltilmiş.

Sürüş dinamikleri tarafında Honda, aşırı sert bir gövde yerine lastiklerin virajlarda yola daha iyi tutunmasını sağlayan kontrollü esnekliğe sahip bir şasi kurgulamış. Ön alt salıncaklar ve aks taşıyıcıları alüminyumdan üretilirken, arka fren kaliperleri yol gürültüsünü azaltmak için aksın önüne taşınmış. Kabin içinde ise insan anatomisini temel alan "iskelet standardı" yaklaşımıyla pedal mesafeleri ve açıları yeniden ayarlandı, direksiyon simidi bir derece daha dik konuma getirilmiş ve omuz desteği artırılan koltuklarla uzun yolculuklardaki kas yorgunluğunun azaltılması hedeflenmiş. Honda, 31 Mart 2030'da sona erecek mali yıl sonuna kadar küresel pazarda 15 yeni nesil hibrit model satışa sunmayı planlıyor.