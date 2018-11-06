Fortnite'ın Yeni Güncellemesi Dolu Dolu Geliyor

Fortnite'ın yeni yaması dolu dolu geliyor.

Fortnite’ın haftalık yama notları geldi ve fazlasıyla dolu görünüyor. Bu hafta yalnızca yeni bir silah almakla kalmayıp, aynı zamanda iki yeni zaman kısıtlamalı oyun moduyla tanışacağız. Konuşacak çok şey olduğu için lafı dolandırmadan hemen yeni haberlere geçiyoruz.

Bu hafta oyuna eklenecek yeni silah ağır taarruz tüfeği. Silah ender, epik ve efsanevi olarak karşımıza çıkacak. Bu da sandıklardan, lootlardan, otomatlardan ve destek droplarından bulabileceğiniz anlamına geliyor. Seviyesine göre her atışta 44 ila 48 arası hasar puanına sahip olan silah 3,75’lik bir azami atış hızına sahip. Yani karşınızdakini kevgire çevirmeniz işten bile değil.

İlk zaman kısıtlamalı oyun modunun ismi Team Terror. Bu modda 32 oyuncudan oluşan iki takım birbirleriyle savaşacaklar ancak bu kadar basit değil. Harita, iki takımın da savaşmak zorunda kalacağı küp canavarlarıyla dolu olacak. Bu canavarlar öldüklerinde silah ve mühimmat düşürecekler ve altın canavara rastlarsanız efsanevi silahlara sahip olabilirsiniz.

Gelen ikinci mod ise Blitz isimli bir mod. Bu mod Team Terror’den biraz daha basit. Aslında tam olarak daha hızlı gelişen bir Battle Royale gibi düşünebilirsiniz. Fırtına çemberi maç başlar başlamaz daralmaya başlayacak ve hızlandırılmış çemberler sayesinde maçlar 15 dakikadan az sürecek. Bu sebeple silah bulmanız gibi imkânlar da artırıldı. Kendinize ekipman bulmakta fazla zorlanmayacaksınız.