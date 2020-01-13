18 Yaşındaki YouTuber, Başarı Sırlarını Paylaştı

18 yaşında bir YouTuber olan Nate 'Nexiph' Evans, Fortnite kanalını nasıl büyüttüğünü ve YouTube sırlarını paylaştı. YouTuber ile yapılan bu röportajda, YouTube'a ve içerik üreticiliğine dair dair pek çok püf nokta yer alıyor.

Oyun sektörünün günümüzde geldiği noktada oyun oynamak artık bir hobiden ziyade meslek olarak görülmeye başlandı. Öyle ki oynadıkları oyunu YouTube ve Twitch gibi platformlar üzerinden yayınlayan binlerce içerik üreticisi var. Bu yayıncıların bazıları izleyicilerine eğlenceli dakikalar sunarken bazılarıysa oyunların nasıl daha iyi oynanabileceğini ve oyunda yer alan püf noktaları göstermesiyle biliniyor.

İşte o yayıncılardan biri olan 18 yaşındaki YouTuber Nate 'Nexiph' Evans, yaklaşık 530 bin aboneli YouTube kanalında Fortnite temalı videolar çekiyor. İşin bizi ilgilendiren kısmıysa Evans ile yapılan bir röportaj zira YouTuber, oyundaki başarısının sırlarını ve daha pek çoğunu bu röportajında anlattı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Nexiph ile yapılan bu röportaja daha yakından bakalım.

Nexiph'in YouTube başarısının arkasında yatan sırlar:

S: YouTube’a başlayalı uzun zaman oldu. Kanalda ilk ne zaman gerçek bir büyüme fark ettin?

2012’den bu yana birden çok kanal oldu, muhtemelen bu noktaya kadar 4 kanaldan geçtim. Bununla birlikte 2015’in sonunda 350 abonesi olan ve video başına yaklaşık 100 görüntüleme alan bir YouTube kanalı kurdum. Daha sonrasında 'Rocket League' isimli yeni bir oyun oynamaya başladım ve ona aşık oldum. Birçok Rocket League videosu çektim ve 20.000’den fazla görüntülenmeye ulaşmam sadece 2 hafta sürdü. Bir ay içinde 2.500 abonem vardı ve o zamandan beri bu işe bağlandım.

S: YouTube'un tam zamanlı bir iş hâline gelebileceğini fark ettiğinizde an bu muydu?

Evet, devamlı bir şekilde video yayınladığım ve canlı yayın yaptığımdan beri sadık bir hayran kitlesi edindiğimi fark ettim. Daha çok zaman ayırmak ve en zor kısım olan pes etmemekle ilgiliydi. Çoğu insan pes ediyor ama ben etmedim ve işte şimdi buradayım.

S: Aralarından seçim yapabilecekleri çok çeşitli içeriğe sahip olan izleyicilerin ilgisini nasıl çekersiniz?

Bence herhangi bir video için en önemli konu küçük resim (thumbnail) çünkü izleyiciler, ilgisini çeken bir küçük resim görürse tıklar ancak küçük resim göze çarpmazsa izleyici asla tıklamaz. YouTube’a girmeyi ciddi olarak düşünen herkese fotoğraf düzenleme yazılımlarını öneririm. Süper bir şeye ihtiyacınız yok, birçok alternatif var. Sadece biraz arama yapıp bulabilirsiniz.

Ayrıca artık birden fazla platformda olmak ve izleyici kazanmak için en iyi zaman. İçeriğinizi Twitter, Reddit ve Instagram’da paylaşın. TikTok bile bu günlerde takipçi kazanmak için çok zor bir platform değil.

S: İzleyici kazandıktan sonra onların ilgisini çekmeye nasıl devam edersiniz?

Açıkçası bu, içeriğin kalitesinden geçiyor. İzleyicinin videoya tıklamasının her zaman bir nedeni vardır çünkü merak uyandırır. Onları tutacak şeyse içeriğinizin ne kadar iyi olduğudur. Kendinizin şahsen izleyebileceği ve en önemlisi de eğlenceli olan bir içerik oluşturun. Çok fazla monotonlaşmayın, sesinize biraz enerji yükleyin yoksa izleyicileriniz horlamaya başlar.

S: Diyelim ki videolarda düzenleme yapmayı bilmiyorum, nasıl kaliteli bir içerik üretebilirim?

Fotoğraf düzenleme uygulamalarında olduğu gibi birçok ücretsiz video düzenleme uygulaması da mevcut. Yeterli araştırma yaparsanız iyi bir video kalitesi elde edebilirsiniz. Mac kullanıcıları iMovie’yi kullanabilir, Windows kullanıcıları içinse seçenekler çok daha fazla.

S: YouTube algoritması hakkında herhangi bir ipucu var mı?

Hiç kimse YouTube algoritmasını tam olarak bilmiyor. Biz YouTuber'lar, yalnızca hangi videoların iyi olacağını tahmin edebiliriz. Deneme yanılma yolu sayesinde etkileşimin, hangi videolara en çok katkıda bulunacağından eminiz. Kitleyi elde tutma, izlenme süresi, beğeniler ve yorumların tümü hesaba katılır. Bu yüzden insanları yalnızca içeride tutacak değil, aynı zamanda onları teşvik edecek içerikler oluşturmak gerekiyor. Tüm YouTuber'ların neden videoların başında sürekli beğeni ve yorum istediğini hiç merak ettiniz mi?

S: YouTube'da büyüdükçe kendiniz için hedefleri nasıl belirliyorsunuz?

500.000 aboneye ulaştım ve bu harika. Bir sonraki hedefim 1 milyon fakat aynı zamanda hedeflerinizde gerçekçi olmanız gerektiğini de açıkça belirtmeliyim. Mantıksız bir hedef belirlemek, bir süre sonra motivasyonunuzu kaybetmenize neden olabilir. Ayrıca her zaman hedeflerimi yazarım, böylece nerede olmak istediğimi asla unutmam. Sizin de aynısını yapmanızı tavsiye ederim.

S: Belirli bir süre sonra video fikirleri bulmak artık zor olmuyor mu?

Evet, zinde kalmak ve daha fazla video fikri bulmak zor olabiliyor. YouTube’daki benzer kanallardan içerik bakabilirsiniz ancak içerikleri kopyalamamanızı öneririm. Harika bir fikir bulursanız da bunu bir not defterine yazın ve nihayetinde bir sürü fikriniz olacak.

S: ‘Kesinlikle bilmelisiniz’ dediğin son bir ipucu var mı?

Kanalınızın markanız olduğunu bilin. Temiz bir profil resmi, banner (başlık görseli) ve ilişkili diğer resimler olduğundan emin olun. Sürekli bir şekilde video yayınladığınızdan emin olun; YouTube'da video çekmeye bir meslek gibi davranın. Pek çok insanın içerik oluşturmayı tam zamanlı bir işe dönüştürememesinin bir nedeni var çünkü göründüğü kadar kolay değil.

Yazımızı noktalamadan önce 18 yaşındaki bu YouTuber'ın kanalına bu bağlantıdan ulaşabileceğinizi de belirtelim. Son olarak sizlerin de YouTube'a dair bildiğiniz ipuçları varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.