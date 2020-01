Fortnite’ta Sizi Zafere Götürecek 10 Taktik

Fortnite ve Fortnite Mobile oyuncusularının işine yarayacak taktikleri bir araya getirdik. Oyunun heyecanına kapılmadan ustaca zafere ulaşmak isteyenler toplansın.

Fortnite, önce bilgisayarımıza daha sonra da Fortnite Mobile ile telefonlarımıza kadar girdi. Eğlenceli grafiği ve oynanışı ile kısa sürede hepimizin sevgisini de kazandı, ancak temelinde sıradan oyuncular için oldukça zor bir oyun. Örneğin oyun içindeki yapıları kontrol etmeye alışmak çok vakit alıyor.

Sizi daha fazla bekletmeden, Fortnite’ta zafere ulaşmanızda yardımcı olacak 10 taktiği açıklayalım. Listede yer alan taktikleri Fortnite Mobile'da da uygulayabileceğinizi unutmayın :)

Fortnite taktikleri:

Ana bölgelere iniş yapmayın,

Önce silah değil, önce kaynak,

En iyi silahları tespit edin

Yüksek yerlerde pozisyon alın,

Çatışmalara dahil olmayın,

Kalkan iksirini hemen kullanın,

Hazine sandıklarının yerini ezberleyin,

Bir e-sporcu gibi pratik yapın,

Kulaklık kullanın.

Ana bölgelere inmeyin:

Fortnite’a yeni başladıysanız ana bölgelerin nereler olduğunu sorabilirsiniz. Kısaca anlatmak gerekirse çok oyuncunun indiği ve büyük alana yayılan loot bölgeleridir. Buralarda bol bol silah ve ekipman bulunduğu için neredeyse bütün oyuncuların tercihi olurlar. Mesela haritadaki Salty Springs en iyi örneklerden biri olacaktır. Bu tarz büyük loot alanları, daha çok savaş isteyen veya oyunda iyi olan oyunculara yönelik oluyor. Daha doğrusu bu tarz oyuncular genellikle buralara iniyorlar.

Oyunda yeniyseniz veya hâlâ çatışmalarda gelişme aşamasındaysanız daha sakin ve gözden uzak yerlere inmeyi denemelisiniz. Böylece hayatta kalma süreniz uzayacak ve daha garanti bir oyun oynamış olacaksınız. Bunun bir de dezavantajı var. Bu tarz gözden uzak yerlerde daha az silah veya ekipman oluyor. Bu nedenle birkaç tane küçük bölgeyi dolaşmanız gerekebilir.

Fortnite’ta iyi bir oyuncu olmak istiyorsanız her şeyden önce iyi bir duvar ustası olmanız gerekiyor. Özellikle çatışmalar sırasında veya sona kaldığınız zaman duvar yapmayı bilmiyorsanız veya yeterince hızlı yapamıyorsanız sonunuz geldi demektir.

İyi bir duvar ustası olmak için oyunun antrenman modunu kullanabilirsiniz. Belli bir süreyle sınırsız kaynak toplayarak Fortnite antrenman modu ile binlerce çeşit duvar yapımını deneyebilirsiniz. Böylece çatışmalara her zaman 1 - 0 önde başlarsınız. Turnuvalarda veya oyunda karşınıza iyi oyuncu gelince, duvarların ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz. O yüzden duvar yapmaya devam.

Önce silah değil, önce kaynak:

Yukarıda bahsettiğimiz gibi duvar yapmak için öncelikle kaynaklara ihtiyacınız var. Duvarlar odun ile yapılıyor ama metal ve taş ile güçlendirilebiliyor. Oyunun her aşamasında istediğiniz yapıyı oluşturabilecek kadar yeterli kaynağınız olmalı. Bazı oyuncular önce silah ekipmanlarını toplayıp sonra kaynak toplamaya çalışıyorlar. Bu hem çok yanlış hem de büyük bir zaman kaybına neden oluyor.

Kaynakları toplamanın en etkili ve doğru yolu aslında silah ararken yani loot yaparken toplanması. Evlerde ve loot alanlarında gördüğünüz birçok malzeme kırılabilir ve kaynak olarak toplanabilir durumda. Bu nedenle siz de bir yandan silah ararken bir yandan evdeki malzemeleri kırmalısınız. Ancak yakında bir oyuncu varsa veya sessiz olmanız gerekiyorsa bunu yapmayın.

En iyi Fortnite silahlarını tespit edin:

Fortnite silahları da kendi arasında güçlerine göre ayrılıyor. Her silahın gücü birbirinden farklı. Bu nedenle silah toplarken seçici olmanız gerekiyor. Genellikle oyuncular buldukları her silahı almaya çalışıyorlar. Bu aslında oyunun başı için doğru bir hareket. Yere indiğiniz anda bulduğunuz ilk silahı almanız gerekiyor. Yakına bir oyuncu inerse ilk işi bir silah bulup size koşmak olacaktır.

Fortnite'da silahları toplarken iki farklı durum için hazır olmalısınız; yakın çatışma ve uzak çatışma. İki farklı durum için iki farklı silah hazır bulunmalı. Bazı oyuncular yakın çatışmada kötü, uzak çatışmada çok iyi olabiliyor. Bu tarz durumlarda ise en çok hangi oyun tarzını kullanıyorsanız ona göre seçim yapmalısınız. Ayrıca Fortnite V Papel ile silahlarınıza kostüm alabilir ve diğer oyunculara hava atabilirsiniz.

Yüksek yerlere pozisyon alın:

Çatışmalarda en avantajlı olan oyuncular, genellikle yüksek yerlerde pozisyon alanlar oluyor. Yukarıdan aşağıya doğru mermiler daha hızlı ve isabetli gidiyor. Yukarıya doğru ateş etmek içinse belirli bir açı ve pozisyon almak gerekiyor. Bu nedenle çatışmaya başlamadan önce yüksek bir yapı inşaa edebilir veya yüksek tepelere çıkabilirsiniz.

Yüksek yerlerde pozisyon almak özellikle oyun sonu çatışmaları için büyük avantaj kazandırıyor. Yerdeyken rakibiniz bir çalı içine veya ağacın arkasına saklanmış olabilir. Yüksek bir tepeye çıkarak veya yapı oluşturarak bu tarz oyuncuları rahatlıkla tespit edebilirsiniz. Bunun dışında yüksekte olmanın getirdiği avantajı da kullanarak çatışmadan galip bir şekilde ayrılabilirsiniz.

Çatışmalara dahil olmayın:

Aslında bu taktik oyuna yeni başlayanlar veya nişan alma konusunda gerçekten kötü olan oyuncular için geçerli. Oyuna yeni başladıysanız veya nişan alma konusunda gerçekten kötüyseniz çatışmalardan uzak durun. Bırakın iki oyuncu birbirleriyle kapışsın. Sonunda ikisinden biri ölecek ve bir tane rakibiniz eksilmiş olacak. Kazanma ihtimaliniz de artmış olacak.

Nişan alma konusunda iyiyseniz ve taktikler de yapmayı biliyorsanız çatışmalar tam tersi bir etkiyle sizin için avantaj olabilir. İki oyuncu birbirleriyle çatışırken genellikle diğer bölgelere odaklanmazlar. Yani yavaş ve sessiz bir şekilde bir çatışmaya sızabilir ve çok rahat skor alabilirsiniz. Hatta nişan konusunda iyiyseniz iki skor çıkarmanız bile mümkün. Bu nedenle bu taktiği sadece oyuna yeni başlayanlar uygulamalı.

Kalkan iksirini hemen kullanın:

Fortnite diğer hayatta kalma oyunlarına göre oldukça hızlı geçen bir oyun. Her an her şey olabilir veya hiç beklemediğiniz yerden oyuncu çıkarak bir çatışmaya girebilirsiniz. Bu nedenle loot yaparken bulduğunuz mavi iksirleri hemen içmelisiniz. Zaten fazla kalkanın kime ne zararı olabilir ki? Şakayı bir kenara bırakırsak, mavi iksirleri hemen içerek çantanızda yer de açabilirsiniz.

Mavi iksirler mevcut canınıza ek olarak %75’e kadar ek koruma sağlıyor. Fortnite sağlık ekipmanları arasında en kullanışlı olanı diyebiliriz. Bu iksirleri kullanmadan önce güvenilir bir noktada olduğunuzdan emin olun. Çünkü iksirleri kullanırken belirli bir süreyle hareketsiz kalıyorsunuz. İksirleri ne kadar hızlı tüketirseniz korumanız o kadar hızlı dolacaktır ve güvende olacaksınız.

Hazine sandıklarının yerini ezberleyin:

Fortnite silahları her maç farklı yerlerde olabiliyor. Örnek vermek gerekirse; iki farklı maçta aynı eve girdiğinizde ilkinde silah varsa ikinci maçta silah olmayabilir veya farklı silah olabilir. Ancak hazine sandıkları için durum öyle değil. Hazine sandıkları hep aynı yerde oluyorlar ve gerçekten çok iyi ekipmanlar veriyorlar. Yerleri sabit olduğu için de hızlı loot yapmanızı sağlayacaklar.

Her ne kadar genellikle yerleri sabit olsa da, oyuna gelen güncellemelerle beraber bazen yerleri değişebiliyor. Bu nedenle bir güncellemeden sonra aynı yerde bulamadığınız hazine sandıkları olabilir. Güncellemelerden sonra hazine sandıklarının yerini yeniden kontrol etmeniz gerekir. Yeni bir güncelleme gelinceye kadar orada olacaklar. Gönül rahatlıyla o bölgeye atlayabilirsiniz.

Bir e-sporcu gibi pratik yapın:

Bol bol oynayın derken Fortnite dansı yapın demiyoruz tabii ki. Her oyunda olduğu gibi Fortnite’ta da iyi bir oyuncu olmak için bolca pratik yapmanız gerekiyor. Bu işi profesyonelliğe dökmek istiyorsanız ve hatta oyundan para kazanmak istiyorsanız, günün büyük bir bölümünü pratiğe ayırmanız gerekiyor. Pratik yaparak hem oyunun mekaniklerine hakim olabilirsiniz hem de daha hızlı yapılar oluşturabilirsiniz.

Daha iyi ses kasmak için kulaklık kullanın:

Fortnite ve Fortnite Mobile oynarken ses kasmak gerçekten çok önemli. Saklanarak ateş eden, uzaktan ateş eden veya size doğru koşan rakipleri duymanızı sağlar. Örneğin siz masum masum loot yaparken bir rakibiniz yan binada olabilir. Normalde telefondan veya bilgisayardan oynarken kulaklık kullanmazsanız bu rakibi duyamazsınız veya nereden geldiği anlayamazsınız.

Kulaklık ise tam olarak rakiplerinizin yönünü ve hatta kulaklık kalitesine göre mesafesini anlamanızı sağlar. Böylece rakibinize göre pozisyon alabilir veya size ateş eden rakiplerinizi hemen görebilirsiniz. Bunun için de öyle pahalı kulaklıklar almanıza gerek yok. En ucuz kulaklıklar bile ses kasma konusunda başlangıç ve orta seviye oyuncular için yeterli olacaktır.

Yukarıdaki tüm Fortnite taktiklerini iyice öğrendikten sonra kendinizi Fortnite Tracker ile deneyebilirsiniz. Fortnite Tracker hem kendi istatistiklerinizi takip etmenizi sağlıyor hem de turnuvalarda rekabet etmenizi sağlıyor. Kazandığınız ekstra ödüllerle de Fortnite item shop üzerinden kendinize silah kostümleri alabilirsiniz. Oynarken daha hoş bir görüntü için ve kendinizi denemek için en iyi yollardan biri.

En iyi Fortnite taktikleri listemizin sonuna geldik. Başlangıç seviyesinden iyi bir oyuncu seviyesine gelmek için yukarıdaki taktikleri mutlaka denemelisiniz. Bunun dışında mutlaka bilmelisiniz dediğiniz farklı taktikler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.