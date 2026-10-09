Forza Horizon 6 oyununun PS5'e geliş tarihi resmen açıklandı. Ayrıca oyun, ön siparişe de açıldı.

Araba ve yarış odaklı oyun deyince akla gelen ilk yapım konumundaki Forza Horizon serisinin yeni oyunu Forza Horizon 6, mayıs ayında resmen Xbox konsolları ve PC için piyasaya sürülmüştü. Oyunseverler, yapımın ne zaman PlayStation 5’e geleceğini merak ediyordu.

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Beklenen o açıklama resmen geldi. Forza Horizon 6’nın ne zaman PlayStation 5’e geleceği resmen açıklandı. Aynı zamanda oyun, PS5’te ön siparişe de açıldı. Yani Türkiye fiyatları da belli oldu. Ayrıca bu duyuruya özel bir fragman da geldiğini belirtelim.

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Forza Horizon 6, 26 Ocak 2027’de PS5’e gelecek

Xbox çatısı altındaki Playground Games ve PlayStation tarafından yapılan ortak duyuruda, Forza Horizon 6 oyununun 26 Ocak 2027 tarihinde PS5 konsolları için çıkış yapacağı ifade edildi. Geliştirici stüdyo daha önce oyunu bu yıl içinde PS5 sahipleriyle buluşturmayı hedeflediğini söylese de yeni duyuru bir erteleme olduğunu gösteriyor.

Forza Horizon 6 oyunu, o serinin sevilen başarılı açık dünya formülünü, yarış severlerin uzun süredir merakla beklediği Japonya atmosferine uyarlamıştı. İlk genişleme paketinin de PS5 sürümüyle tam olarak aynı gün oyunculara sunulacağını belirtelim. Premium sürüm sahipleribu genişleme paketine doğrudan erişim sağlayabilecekken standart sürümü tercih eden kullanıcılar isterlerse haricen satın alabilecekler.

Forza Horizon 6 Türkiye fiyatı

Forza Horizon 6 oyununun PS5 sürümü, Türkiye’de 2.999 TL’den ön siparişe açılmış durumda. Şu anda bu bağlantıdan da ulaşabileceğiniz PS sayfası üzerinden oyunun siparişi verilebiliyor.