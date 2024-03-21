vivo, stüdyo kalitesinde fotoğraflar çekebilen akıllı telefonu V30'u Türkiye'de ön satışa çıkardı.

Akıllı telefon kullanıcılarının önemli bir kısmı için fotoğraf kalitesi, karar verme sürecinde oldukça etkili oluyor. vivo, fotoğraf ve video çekmeyi tercih eden kullanıcıların gözlerini alamayacağı vivo V30'u ön siparişe açtı.

vivo V30, orta segmentte yer almasına rağmen âdeta bir amiral gemisi katili özelliklere sahip olsa da, cihazın en öne çıkan özelliği kamera fonksiyonu oluyor.

Star Işığı, kalabalık fotoğraflar…

Öncelikle gelişmiş Star Işığı özelliği sayesinde flash ışığı, normal bir flash ışığından 19 kat daha geniş alanı aydınlatıyor ve elli kat da daha yumuşak bir ışık veriyor. Böylece hem ışık daha doğal ve yumuşak oluyor hem de renkler daha güzel gözüküyor. Böylece portre çekimleri stüdyo kalitesini bulunuyor.

vivo V30'un bir diğer fotoğraf özelliği de 50 MP Otomatik Odaklamalı Grup Selfie Kamerası. Bu kamera sayesinde 92 derece geniş açılı fotoğraf çekilebiliyor ve 30 kişiye kadar grup fotoğrafları çekmeye imkân veriyor. 50 MP Otomatik Odaklamalı Ultra Geniş Açılı arka kamera ise piksel sayısı açısından sınıfının en üstünde yer alıyor.

vivo V30 tasarımı

vivo, V30'da daha yumuşak kenar geçişi için 2,5D cam kullanmış. Buz Beyazı renkli modelde 3D bir desen de göze çarpıyor. Arktik Siyah renkte ise Florit Yansıma Engelleyici Cam Kapak bulunuyor. Kamera modülünün etrafı ise elmas kesim tekniği ile işlenmiş.

vivo V30 teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 2.800x1260, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı İşlemci Qualcomm Snapdragon® 7 (3. Nesil) Bellek 12 GB + 12 GB Genişletilmiş RAM Depolama 256 GB/512 GB Arka Kamera 50 MP VCS Gerçek Renk Ana Kamera, OIS, 50 MP Otomatik Odaklamalı (AF) Ultra Geniş Açılı Kamera, 119° FOV Ön Kamera 50 MP Otomatik Odaklamalı (AF) Grup Selfie Kamerası, 92° FOV Batarya 5.000 mAh, 80W FlashCharge, 48 dakikada yüzde 100 Şarj Boyut ve Ağırlık 164,36 × 75,1 × 7,45 mm - 186 g

vivo V30, ön siparişte çeşitli kampanyalar ile birlikte geliyor. Ön satışta sipariş veren kullanıcılar, akıllı telefona ek olarak 3 bin TL'yi bulan indirime ve 1.499 TL değerindeki vivo TWS 3e kulaklığa da sahip olacaklar. Dört yıl boyunca geçerli olan pil sağlığı garantisi de sunan vivo, Myvivoshop.com'dan sipariş verecek kullanıcılara Murat Boz imzalı fotoğraf da hediye edecek.

vivo V30, 12 GB + 256 GB versiyonu 26.999TL, 12 GB + 512 GB versiyonu ise 29.999TL fiyatla satışa çıkmış durumda. 12 GB + 256 GB versiyon için buradan, 12 GB + 512 GB model için de buradan ön sipariş verebilirsiniz.

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