vivo, yakın zamanda X Fold 3 serisindeki katlanabilir akıllı telefonları piyasaya sürecek. X Fold 3 Pro'nun kamera örnekleri sızdırıldı.

Çinli teknoloji üreticilerinden vivo, X Fold 3 ve X Fold 3 Pro modellerini yakın zamanda tanıtmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde iki cihazın AnTuTu puanları da ortaya çıkmıştı. Şimdi de Xinhua Haber Ajansı, vivo X Fold 3 Pro'nun kamera görsel örneklerini sızdırdı.

Görüntüler Antarktika'da çekilmiş

Fotoğraflarda dikkati çeken ilk nokta, mavi ve beyaz renkler ile bu renklere kontrast yaratan turuncular oluyor. Bu durumun da çok basit bir açıklaması bulunuyor: vivo, X Fold 3 Pro'nun deneme görsellerini çekmek için Antarktika'yı tercih etti. Yani bir anlamda telefonun soğuk iklimlerde de çalışabildiğini de bir anlamda doğrulamış oldular.

Kamera özelliklerine gelirsek, X Fold 3 Pro'nun üzerinde f/1.68 diyafram açıklığına sahip ve 23mm'ye denk bir lens odak uzunluğuna sahip. Telefoto kamerası ise f/2.57 diyafram açıklığı ve 70mm'ye denk lens odak uzunluğu bulunuyor.

Daha önceden de belli olduğu üzere bu modelin üzerindeki kamera ise OV50H OmniVision 50-megapiksel kamera bulunuyor ve bu kamera diyafram açıklığı f/1.68. Telefotoda ise OV64B 64-megapiksel periskop telefoto kamerası bulunuyor.

vivo X Fold 3'ün üzerinde bulunan kamera düzeni, 3 kata kadar optik yakınlaştırma sağlıyor. Ayrıca telefona da telefoto makro fotoğrafçılık için kullanılabilme özelliğini getiriyor. Görsellere baktığımızda, her yakınlaştırma seviyesinde cihazın detayları koruyabildiği göze çarpıyor.

vivo X Fold 3 Pro hangi özelliklerle donatılacak?