Tayvanlı teknoloji devi Foxconn’un eski müdürü, 2 bin tane iPhone çalıp kayıt dışı bir şekilde satmaktan hapse atıldı.

Apple ve Sony gibi büyük şirketler için üretim yapmasıyla bilinen dünyanın en büyük teknoloji devlerinden olan Foxconn, şimdi yeni bir haberle sarsıldı. Firmanın eski müdürlerinden olan Tsan Yi-wei, toplamda 277 bin dolarlık 2 bin adet iPhone çalmış ve bunları kayıt dışı olarak satarken yakalanmıştı.

Tamamen yasa dışı olan olayın açığa çıkması sonucu, durumun iç yüzü araştırıldı ve çok daha şaşırtıcı detaylar elde edildi. Tsai Yi-wei, Temmuz 2013 ve Aralık 2014 yılları arasında sekiz çalışanını iPhone 5 ve iPhone 5s test modellerini çalmak için görevlendirdiği ortaya çıktı. Görevini kötüye kullandığı ifade edilen Tsai Yi-wei, iki yıl dört ay hapse mahkum edildi.

Ancak Tayvanlı şirkete ait tek skandal da bu değildi. Şirket son yıllarda birçok kötü niyetli çalışanı bünyesinde bulundurmuştu. 2016 yılında da beş eski Foxconn çalışanı 160 milyon Tayvan doları karşılığında kalite kontrollerinde oynama yapmış ve sonucunda 11 yıla yakın bir süreyle hapis cezası almıştı. Tüm bunlar bir kenara dursun, şirket işçi intiharları ve reşit olmayan stajyer çalıştırma gibi konularla da gündeme geliyor.