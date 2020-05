FPS Nedir, Nasıl Ölçülür ve Artırılır, Kaç Olmalıdır?

Oyunları akıcı bir şekilde oynamak için yüksek bir FPS değerine sahip olmamız gerekir. Peki FPS Nedir, nasıl ölçülür, ideal FPS kaç olmalıdır? Sizler için bu sorulara cevap veriyoruz. Hoş geldiniz.

Bilgisayarlarımızda oyun oynarken karşımıza çıkan bir kavram olan FPS, özellikle rekabetçi ve nişancı tarzındaki oyunlarda oldukça önemli bir yer alır. Tahmin edilebileceği gibi yüksek FPS değerleri almak oyunları akıcı oynamayı sağladığı için rekabette bir adım öne geçmenize yardımcı olur.

Peki önemli olduğunu az çok bildiğimiz FPS nedir? Sizler için bu soruya cevap vereceğiz. Bunların yanı sıra FPS değerini nasıl ölçebileceğinizi ve artırabileceğinizi anlatacak, ideal FPS değerinin ne kadar olması gerektiği hakkında fikir vereceğiz. Dilerseniz ilk olarak FPS’nin tanımıyla başlayalım.

FPS nedir?

FPS, aslında iki farklı şeyin kısaltması olarak kullanılır. Bunlardan biri bir oyun türü olan First Person Shooter (Birinci şahıs nişancı), diğeri ise bu yazımızın ana konusu olan Frames Per Second (Saniyedeki kare sayısı). FPS, görüntü cihazının performansını ölçmeye yardımcı olan bir birimdir. Görüntüleme ekranında her saniye gerçekleşen tam kare tarama sayısı FPS değeri olarak gösterilir.

FPS değerinin yüksek olması, ekrandaki görüntünün daha akıcı bir şekilde oynatılmasını sağlar. Bu şekilde ekran başındaki kişi görüntüyü çok daha akıcı ve pürüzsüz bir halde görür. Bu yüzden de yüksek FPS değeri hem daha güzel bir görüntü sunar, hem de oyunlarda daha iyi performans göstermenize yardımcı olur. İlk 3D oyunlar yalnızca 6 FPS kare hızına sahipken günümüzde bu sayı monitör teknolojileri sayesinde 300’lerin üstüne tırmanabiliyor.

FPS nasıl ölçülür?

Adım #1: FRAPS programını indirin ve kurun.

FRAPS programını indirin ve kurun. Adım #2: Programı kurduktan sonra açın ve üst tarafta gördüğünüz FPS kısmına tıklayın.

Programı kurduktan sonra açın ve üst tarafta gördüğünüz FPS kısmına tıklayın. Adım #3: Ekranın sağ kısmında bulunan Overlay Corner kısmından FPS değerinin nerede gözükmesini istediğinizi seçin.

Ekranın sağ kısmında bulunan Overlay Corner kısmından FPS değerinin nerede gözükmesini istediğinizi seçin. Adım #4: Overlay Hotkey kısmına FPS göstergesini açıp kapatmanızı sağlayacak tuşu kaydedin.

FRAPS aslında bilgisayarınızın ekranını fotoğraf ve video olarak kaydetmek için kullanmanıza yarayan bir program olsa da bunun dışında da işe yarıyor. Eğer oyununuzu Steam üzerinden oynamıyorsanız veya GeForce Experience gibi FPS değerlerinizi gösterecek herhangi bir programa sahip değilseniz, FRAPS programını kullanarak dilediğiniz oyunda FPS değerinizi görebilirsiniz.

Bunun için yapmanız gereken tek şey FRAPS programını buraya tıklayarak indirip kurmak. Ardından yukarıda verdiğimiz adımları gerçekleştirin. Bunları yaptıktan sonra herhangi bir oyuna girmeniz durumunda FPS değeriniz belirttiğiniz alanda gözükecektir. Ayrıca FRAPS’ın başka bir özelliği olan benchmark testini de yapabilirsiniz. Bu, oyunda aldığınız ortalama FPS değeri ve minimumla maksimum FPS değerlerinizi görebileceğiniz anlamına geliyor. Bu şekilde sisteminiz için en ideal görüntü ayarlarını bulabilirsiniz.

FPS nasıl artırılır?

Görüntü kartı sürücülerinizi güncelleştirin.

Arka planda açık kalan gereksiz uygulamaları görev yöneticisini kullanarak kapatın.

Sürücüleri birleştir ve iyileştir işlemini yaparak sürücüleri en iyi hale getirin.

Bilgisayarınızın güç ayarlarını düzeltin.

Windows’un görsel efektlerini kapatın.

Oyun çubuğunu kapatın ve arka plan kaydını devre dışı bırakın.

Oyunun grafik ayarlarını değiştirin.

Tam ekran modunu kullanın.

Bilgisayar parçalarınıza fazla riske girmeden overclock işlemi uygulayın.

overclock işlemi uygulayın. Donanımınızı yenileyin ve üst seviye parçalar alın.

Eğer oyunlarda düşük FPS sorunuyla karşılaşıyorsanız, yapmanız gereken ilk işlem ekran kartı sürücülerinizi kontrol etmektir zira güncellenmemiş bir sürücü oyunlarda sıkıntı çıkarabilir. Bunun yanı sıra arka planda açık kalan gereksiz uygulamalar işlemciye yük bindirebilir ve bu da performansı etkiler. Sürücüleri iyileştirmek, güç ayarlarını düzeltmek ve Windows’un görsel efektlerini kapatmak da basit bir işlem gibi görülebilir ancak performansa doğrudan etkileri vardır.

Windows 10’da bulunan oyun çubuğu aslında sanıldığı kadar yararlı değil zira bu program bazı oyunlarda uyumsuzluk çıkarıyor ve performansı kötü etkiliyor. Bunun yanı sıra eğer bilgisayar arka planda oyunu kaydediyorsa, bu da işlemciye yük bineceğinden ötürü FPS düşüşüne yol açar. Oyunları tam ekran modunda oynamak da bu duruma engel olacaktır zira sistem gücünün çoğu, ekranı tamamen kaplayan oyuna odaklanacaktır.

İdeal FPS kaç olmalıdır?

İdeal FPS kaç olmalıdır sorusu aslında birçok kişinin merak ettiği bir soru. Oyun oynarken yüksek FPS almak daha akıcı bir görüntü sunduğu için daha iyi bir oyun deneyimi sağlayabilir ancak bu durum biraz da bilgisayarınıza bağlı olan monitörünüzün yenileme hızıyla alakalıdır. Bu konuya birazdan değineceğiz ancak ilk olarak ideal FPS değerinden bahsedelim.

Günümüz oyunlarını oynanabilirlik açısından ele aldığımız zaman 30 ve üstü FPS değeri oldukça yeterlidir. Bu FPS değerinde oyun takılma hissi yaratmaz, yalnızca üst FPS değerlerine göre biraz daha pürüzlü bir görüntü sunar. FPS değerinin 30’dan aşağı düşmeye başladığı durumlarda ise oyun bir noktadan sonra oynanamaz hale gelir ve insana tam anlamıyla çile çektirir.

Oyunlarda akıcı bir görüntü elde etmenizi sağlayacak minimum FPS değeri ise 60’tır. 60 FPS ve üstü değerlerde artık oyunlar daha pürüzsüz ve akıcı bir şekilde oynanabilir. Monitörlerdeki yenileme hızı da burada devreye girer. 60 Hz yenileme hızına sahip bir monitörde 300 FPS almanız pek bir şey ifade etmez zira size yansıyacak olan değer 60’tır. 75, 120, 144, 240 Hz gibi yüksek yenileme hızlarına sahip monitörlerde ise eğer yüksek FPS değerleri alırsanız, oyun sizlere tabiri caizse yağ gibi gelecektir.

Yüksek FPS değerlerinde ekran yırtılması nasıl önlenir?

Eğer 60 Hz bir monitörünüz varsa ve FreeSync ya da G-Sync gibi özelliklere sahip değilse, yüksek FPS değerleri alabildiğiniz zaman başka bir problem ortaya çıkar: Tearing, yani ekran yırtılmaları. Eğer oyunda aldığınız FPS değeri monitörünüzün yenileme hızından yüksekse ekranda yırtılmalar oluşur. Bu da görüntünün bozulmasına neden olarak kullanıcıyı rahatsız eder.

Bu durumun önüne geçebilmek için oyunlarda bulunan Vsync özelliği kullanılır. Vertical sync, yani dikey senkronizasyon olarak adlandırılan bu özellik, ekran kartınızın gönderdiği kare sayısının monitörün yenileme hızına sabitlenmesini sağlar. Bu şekilde monitörün yansıtabileceği kare sayısından fazlası gönderilmez ve yırtılmalar önlenir. Bu durumun performansı düşürdüğü düşünülse de aslında görüntü açısından oldukça yararlı bir özelliktir.

FPS nedir, nasıl ölçülür, nasıl artırılır gibi soruları yanıtladığımız ve bunların yanı sıra ideal FPS değeri hakkında fikir verdiğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer sizlerin de FPS değerini ölçmek veya artırmak için kullandığınız farklı yöntemleriniz varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi haberlerimizin devamını kaçırmamak için bizleri takipte kalın.