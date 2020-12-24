Warner Bros., Furiosa karakterinin geçmişini anlatacak ilk Mad Max spin-off'unun 2023'te vizyona gireceğini duyurdu. Film, daha genç bir Furiosa'yı konu alacağından Charlize Theron filmde yer almayacak.

1979 yılında karşımıza çıkan ilk Mad Max filminden bu yana vizyona giren tüm Mad Max filmlerinde yönetmen koltuğunda oturan George Miller, Temmuz 2019’da yapmış olduğu bir açıklamada, “Hem Mad Max hem de Furiosa hikayesini ilgilendiren iki hikaye var.” diyerek önümüzdeki dönemde yalnızca yeni bir Mad Max filmi göreceğimizin ipucunu vermekle kalmamış, bir Furiosa spin-off’u izleyeceğimizi de ima etmişti.

Bugüne geldiğimizde ise Warner Bros., Mad Max: Fury Road’un iki ana karakterinden biri olan Furiosa’nın geçmişini konu alacak yeni bir Mad Max evreni filmini resmen duyurdu. Yapılan açıklamalara göre herhangi bir terslik olmaması halinde ilk Mad Max spin-off’u, 23 Haziran 2023’te beyaz perdede olacak.

Yeni Mad Max filminde Furiosa, Anya Taylor-Joy tarafından canlandırılacak

Diğer Mad Max filmlerinde olduğu gibi Furiosa filminde de yönetmen koltuğunda George Miller yer alacak. Ancak filmde Furiosa’nın geçmişini, dolayısı ile gençliğini göreceğimizden Fury Road’da Charlize Theron tarafından canlandırılan Furiosa, Anya Taylor-Joy tarafından canlandırılacak.Thor rolünden hatırladığımız Chris Hemsworth ve Yahya Abdul-Mateen II de Taylor-Joy’a filmde eşlik edecek.

Mad Max: Fury Road’da Furiosa karakterini Max Rockatansky’nin kaçışına yardım ederken görmüştük. George Miller’ın Nico Lathouris ile birlikte kaleme aldığı yeni film ise çöldeki bitmek tükenmek bilmeyen kovalamacadan yıllar öncesini konu alacak. Filmde Max karakterinin görünüp görünmeyeceği belirsiz ancak bunun bir devam filmi değil, aynı evrende geçen bir yan film olacağını düşünürsek, Max’i görmeme ihtimalimizin daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz.