Yeni bir çalışma, en etkileyici kovalamaca sahnesine sahip filmleri araştırdı ve 20 filmlik bir liste ortaya çıkardı. Listenin zirvesinde ise pek çok kişi için sürpriz olmayacak bir yapım bulunuyor.

Aksiyon filmleri, sinema sektörünün çok önemli bir parçasıdır ve kovalamaca sahneleri de, aksiyon filmlerinin olmazsa olmaz unsurları arasında yer almaktadır. Peki, seyircileri en fazla “etkileyen” aksiyon sahnesinin hangisi olduğunu hiç düşündünüz mü?

Hangi aksiyon sahnesinin daha iyi olduğu sorusunun yanıtı kişiden kişiye değişebilir. Ancak hangi aksiyon sahnesinin daha “etkileyici” olduğunu tespit etmenin bir yolu bulunuyor; kalp atış hızındaki değişikliği takip etmek.

Mad Max: Fury Road, en etkileyici kovalamaca sahnesine sahip film oldu

Yeni bir çalışmada, 100 kişilik bir katılımcı grubuna son 50 yılın en ünlü kovalamaca sahnelerinden bazıları izlettirildi ve hem kovalamaca sahnesi öncesinde hem de sahne sırasında kalp atış hızları ölçüldü. Bu sayede en “etkileyici” kovalamaca sahnesinin hangisi olduğu da ortaya çıkarılmış oldu.

George Miller tarafından yönetilen ve başrollerde Charlize Theron ile Tom Hardy’nin yer aldığı, 2015 yapımı aksiyon filmi Mad Max: Fury Road, kalp atış hızını yüzde 33 artırarak en etkileyici kovalamaca sahnesinin sahibi oldu. Hızlı ve Öfkeli 6 ise yüzde 31 kalp atış hızı artışı ile ikinci sırada yer aldı.

Mad Max: Fury Road’un benzersiz atmosferi ve neredeyse filmin başından sonuna süren uzun kovalamaca sahnesiyle 1. sırada yer alması pek çok kişi için beklenen bir sonuç olabilir. Ancak 9 filmden oluşan Hızlı ve Öfkeli serisinden 20 filmden oluşan listede 5 film ile kendine yer bulmasının etkileyici olduğunu söyleyebiliriz.

Bununla birlikte, 100 kişilik bir çalışmanın, “tüm zamanların en etkileyici kovalamaca sahnesi”ni belirlemek için oldukça küçük bir örneklem olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu nedenle çalışma sırasında kullanılan yöntemin bilimsel bir karşılığı olsa da sonuçların herkesi kapsayan bilimsel bir gerçek olduğunu söyleyemeyiz. Peki sizi en çok etkileyen kovalamaca sahnesi hangisiydi?

En "etkileyici" kovalamaca sahnelerine sahip filmler