Her yıl düzenlediği etkinliklerle sektörün önemli isimlerini öğrencilerle buluşturan Hacettepe Kariyer Fuarı’22, bu yıl 16-17-18 Mart tarihlerinde kapılarını açacak.

Yıllardır düzenlediği Kariyer Fuarı ile sektörün önemli isimlerini öğrencilerle buluşturan Hacettepe Üniversite Kariyer Fuarı, bu yıl da yine öğrencilerle birlikte interaktif bir ortam oluşturmayı hedefliyor.

Bu yıl “Herkes için Fuar” temasına sahip olan ve 11. kez düzenlenecek olan fuar, aynı zamanda Türkiye’nin ilk hibrit engelsiz fuarı olma özelliğini de taşıyor.

100’den fazla firma Kariyer Fuarına katılacak

100’den fazla firma ve 1000’den fazla öğrencinin katılacağı etkinlikte öğrenciler yalnızca bir dinleyici olmayacak. Her öğrencinin aynı zamanda etkinliğin bir parçası olacağı bu fuarda, firmalar açtıkları stantlarda öğrenciler ile iletişim kurabilecek ve sunumlarda bilgilendirme yapacak.

Aynı zamanda çeşitli workshoplar ile öğrenciler kendi yeteneklerini de ölçebilme imkânı bulacaklar. Çeşitli eğlenceli etkinliklerin de düzenleneceği fuarda katılımcıları sürpriz hediyeler ve ikramlar da bekliyor.

16-17-18 Mart tarihlerinde Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek olan Hacettepe Kariyer Fuarı hakkında daha fazla bilgi almak ve kaydolmak isterseniz burada bulunan bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.