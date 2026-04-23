Teknoloji dünyasında ses getiren casusluk davasında karar çıktı. Samsung’un en kritik üretim teknolojilerinden biri Çin’e sızdırıldığı gerekçesiyle ağır ceza verildi.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, bu kez bir casusluk davasıyla gündemde. Çin’de görülen davada, şirkette çalışan bir mühendise ticari sırları yasa dışı şekilde aktardığı gerekçesiyle hapis cezası verildi.

Mahkemenin verdiği karara göre söz konusu çalışan, Samsung’un yarı iletken üretim süreçlerine dair kritik bilgileri Çin’e aktarmaktan suçlu bulundu.

Kritik DRAM teknolojisi sızdırıldı

Mahkeme kararına göre sızdırılan veriler, Samsung’un yıllar süren Ar-Ge yatırımlarıyla geliştirdiği DRAM üretim teknolojilerini kapsıyor. Bu teknolojinin Çinli üretici ChangXin Memory Technologies tarafından kullanıldığı ifade ediliyor. Söz konusu teknoloji, özellikle yapay zekâ sistemlerinde kullanılan yüksek bant genişlikli belleklerin geliştirilmesinde kritik rol oynuyor.

Milyon dolarlık kazanç iddiası

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre eski çalışan, bu bilgileri sızdırması karşılığında yıllar içinde milyon dolar seviyesinde gelir elde etti. Bu durum, olayın yalnızca teknik bir ihlal değil aynı zamanda organize bir ticari casusluk faaliyeti olarak değerlendirildiğini gösteriyor.

Mahkeme, kararında sızdırılan bilgilerin 'ulusal çekirdek teknoloji' olduğunu özellikle vurguladı. Yani bu olay sadece Samsung’un değil, doğrudan Güney Kore’nin ekonomik ve stratejik çıkarlarını da etkileyen bir ihlal olarak değerlendirildi.