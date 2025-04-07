Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Insider’ın kurucu ortağı Hande Çilingir, sıradan bir aileden gelmesine rağmen girişimci ruhu sayesinde büyük başarılara imza attı.

Hande Çilingir, ülkemizin önde gelen kadın girişimcileri arasında ve global teknoloji endüstrisinde değerli figürlerden.

Yapay zekâ tabanlı kişiselleştirme platformu olan Insider’ın kurucu ortağı olan bu önemli iş kadınının serüvenine daha yakından bakalım…

Eğitim yıllarından başlayalım.

Hande Çilingir, Bilgi Üniversitesinden geçiş yaparak London School of Economics, Economics & Management bölümünden mezun olduktan sonra Shanghai Üniversitesinde International Chinese and Culture Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi.

Çin’de yüksek lisansını yaparken başta Fiba Holding olmak üzere birçok uluslararası şirkette görev aldı. Akıcı bir şekilde konuşabilecek düzeyde Çince öğrendi.

Yurt dışında aldığı eğitim ve kurumsalda çalışma serüveninin ardından 2012 senesinde 5 ortakla birlikte Insider’ı kurdu.

Nedir bu Insider?

1848-1955 yılları arasında California’ya altın için hücum eden insanlar Hande Çilingir’in ilham kaynağı oldu. Oraya altın bulmak için gidenlerden önce, onlara kazma kürek satanların zengin olduğunu düşündü. Bir e-ticaret sitesi açmak yerine, bir e-ticaret sitesinin ihtiyacı olan bütün hizmetleri sağlayabilecekleri bir şirket kurmaya karar verdi.

Yani Insider fikri, işletmelerin ölçeklenebilir ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olma vizyonundan doğdu. O dönemde dijital pazarlama alanı hızla değişiyordu ve işletmeler, birden fazla kanalda kişiselleştirilmiş etkileşimler için artan talebi karşılamakta zorlanıyordu.

Hande Çilingir başta olmak üzere kurucu ortaklar, bu sorunu çözmek için yapay zekâ ve makine öğreniminden yararlan bir platformun potansiyelini fark ettiler.

İşletmelerin müşteri davranışlarını tahmin edebileceği, pazarlama kampanyalarını otomatikleştirebileceği ve gerçek zamanlı olarak hiper kişiselleştirilmiş deneyimler sunabileceği bir platform hayal ettiler. Bu vizyon, Insider'ın temeliydi.

Insider, hızlı bir şekilde büyüdü.

Hande Çilingir'in Pazarlama Direktörü (CMO) ve daha sonra Operasyon Direktörü (COO) olarak liderliği altında Insider hızlı bir büyüme kaydetti. Şirket, Türkiye sınırlarını aşarak Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki önemli pazarlarda faaliyet göstermeye başladı.

Insider'ın öne çıkan özelliklerinden biri de e-ticaret, perakende, seyahat ve finans gibi farklı sektörlerin benzersiz ihtiyaçlarına uyum sağlama yeteneğiydi. Bu, son teknolojiyle birleştiğinde dünyanın en büyük markalarından bazılarını müşteri olarak çekmesini sağladı.

Günümüzde Insider, 28'den fazla ülkede faaliyet gösteren bir pazarlama teknolojileri lideri konumunda.

Şirket, yapay zekâ ve makine öğrenimindeki gelişmelerden yararlanarak markaların rekabetçi dijital ortamda öne çıkmasına yardımcı olmaya devam ediyor.

Londra, Singapur, Tokyo, Dubai, Moskova, Paris, Varşova, Kuala Lumpur, İstanbul, Sidney, Hong Kong, Barselona ve San Paulo şehirleri dahil olmak üzere 25 ülkede ofisi bulunuyor.

Hande Çilingir, müşteri deneyimlerini yeniden tanımlama ve işletmelerin kitleleriyle anlamlı bir şekilde bağlantı kurmasını sağlama misyonunu sürdürerek bu yolculuğun ön saflarında yer alıyor.

Kendisi; The Software Report tarafından 2020 yılının Avrupa’daki En Başarılı SaaS CEO’su seçilirken, aynı zamanda 2020 için Globaldeki En Başarılı 50 Kadın Yazılım Sektörü CEO’su listesine girdi.

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