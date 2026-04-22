Apple'ın Yeni CEO'su John Ternus Ne Kadar Maaş Alacak?

Apple’ın yeni CEO’su John Ternus’un geleceği ve planları doğal olarak teknoloji dünyasının gündemine oturdu. Ancak merak edilen konulardan biri de maaşı. Tim Cook’un 74 milyon doları aşan kazancının ardından Ternus’un ne kadar kazanacağı ve diğer dev şirket CEO’larıyla farkı merak ediliyor.

Beyazıt Kartal

Apple’da uzun süredir donanım tarafının başındaki isim olan John Ternus, resmen şirketin yeni CEO’su olarak açıklandı. Bu büyük değişimle birlikte gözler sadece Apple’ın geleceğine değil, Ternus’un alacağı maaşa da çevrilmiş durumda.

Halihazırda Apple’ın en kritik yöneticilerinden biri olan Ternus, zaten milyon dolarlık bir gelir paketine sahipti. Ancak CEO koltuğuna oturmasıyla birlikte kazancının çok daha yüksek bir seviyeye çıkması bekleniyor.

Tim Cook’un Maaşı Referans Alınacak: Ama Aynı Seviyeye Hemen Ulaşmayabilir

Eski CEO Tim Cook’un 2025 yılı toplam kazancı 74,3 milyon dolar seviyesindeydi. Bu paketin büyük kısmını hisse senedi ödülleri oluştururken, 3 milyon dolarlık baz maaş uzun yıllardır sabit tutuluyordu.

John Ternus için de benzer bir maaş yapısı uygulanması bekleniyor. Yani düşük baz maaş + yüksek performans odaklı hisse modeli devam edecek. Ancak Cook’un yıllar içinde ulaştığı bu seviyeye Ternus’un ilk etapta çıkması zor görünüyor.

Ternus’un Maaşı Ne Kadar Olacak? 40 Milyon Dolar Bandı Konuşuluyor

Tahminlere göre Apple’ın yeni CEO’su John Ternus’un yıllık kazancı:

  • Yaklaşık 3 milyon dolar baz maaş
  • 30-40 milyon dolar arası hisse ödülleri
  • Performansa bağlı bonuslar

olacak. Bu da toplamda 35-45 milyon dolar aralığında bir maaş paketine işaret ediyor. Bu rakam, onu daha ilk yıldan dünyanın en çok kazanan CEO’ları arasına sokmaya yetiyor.

Teknoloji Dünyasında CEO Maaşları Uçuşta

Apple’daki bu değişim, teknoloji devlerindeki maaş yarışını da yeniden gündeme getirdi. Özellikle yapay zekâ ve bulut teknolojilerinin büyümesi, CEO gelirlerini ciddi şekilde artırmış durumda.

İsim Şirket Dönem Toplam maaş / paket
Tim Cook Apple 2025 74,3 Milyon $
Jensen Huang NVIDIA 2025 ~50 Milyon $
Satya Nadella Microsoft 2025 96,5 Milyon $
Sundar Pichai Alphabet 2026-2028 692 Milyon $ (3 yıllık)
Sundar Pichai Alphabet Yıllık ortalama ~230 Milyon $
John Ternus Apple 2026 35 - 45 Milyon $ (tahmini)

NVIDIA CEO’su Jensen Huang yaklaşık 50 milyon dolar, Microsoft CEO’su Satya Nadella ise 96,5 milyon dolar yıllık kazanç elde ediyor. Bu gelirlerin büyük bölümü yine hisse bazlı ödüllerden oluşuyor.

Zirvede Pichai Var: Maaşlar Artık 200 Milyon Doları Aşıyor

Listenin zirvesinde ise Alphabet CEO’su Sundar Pichai yer alıyor. 2026’da açıklanan yeni paketle birlikte Pichai’nin toplam kazancı 3 yılda 692 milyon dolara kadar çıkabiliyor.

Bu da yıllık ortalama 230 milyon dolar gibi inanılması güç bir seviyeye denk geliyor. Ancak bu kazanç sadece Google performansına değil, Waymo ve Wing gibi projelerin başarısına da bağlı.

