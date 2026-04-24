SpaceX’in, Donald Trump’ın Golden Dome adlı dev füze savunma projesinde yalnızca uydu tarafında değil, sistemi birbirine bağlayacak yazılım altyapısında da görev alacağı iddia edildi. Şirket; Anduril, Palantir ve Aalyria gibi savunma ve yapay zekâ firmalarıyla birlikte çalışıyor.

Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, ABD’nin en iddialı savunma projelerinden biri olan Golden Dome ile yeniden gündemde. Gelen bilgilere göre şirket, bu projede yalnızca uydu üretmekle kalmayacak; sistemin çalışmasını sağlayacak yazılım altyapısında da rol üstlenecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Golden Dome, Donald Trump yönetiminin ABD’yi füze ve hava saldırılarına karşı korumak için geliştirmek istediği dev bir savunma kalkanı. Kısaca anlatmak gerekirse proje; uyduları, radarları, sensörleri, komuta merkezlerini ve füze önleme sistemlerini tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

SpaceX’in Golden Dome’daki rolü sanılandan daha büyük olabilir

Bloomberg’in aktardığına göre SpaceX, Golden Dome projesinde askeri operasyonlar için uydu iletişiminin sisteme entegre edilmesi üzerine çalışıyor. Bu da şirketin görev tanımının yalnızca “uydu üretmekten” ibaret olmadığını gösteriyor.

Daha önce SpaceX’in Golden Dome için uydu tarafında büyük bir anlaşma alabileceği iddia edilmişti. Ancak yeni bilgiler, şirketin projenin yazılım tarafında da yer alacağını gösteriyor. Yani SpaceX, ABD’nin yeni savunma kalkanında hem uzay altyapısı hem de iletişim entegrasyonu tarafında önemli bir oyuncu olabilir.

Golden Dome’un yazılımını dev teknoloji ve savunma şirketleri geliştiriyor

SpaceX’in dahil olduğu konsorsiyumda yalnızca Elon Musk’ın şirketi yok. Konsorsiyumda Anduril, Palantir ve Aalyria Technologies gibi savunma, yapay zekâ ve iletişim teknolojileri alanında öne çıkan şirketler de bulunuyor.

Bu şirketlerin görevi, Golden Dome’un farklı parçalarını birbirine bağlayacak komuta-kontrol yazılımını geliştirmek. Yani sistem; bir sensörden veri aldığında, bu veriyi işleyecek, tehdidi değerlendirecek ve hangi savunma unsurunun devreye gireceğine hızlıca karar verecek.

Bu yazılım, sistemin “beyni” gibi çalışacak

Golden Dome’un en kritik noktalarından biri, normalde birbirinden ayrı çalışan askeri sistemleri tek bir yapı altında birleştirmek. Radarlar, uydular, sensörler ve füze bataryaları aynı anda veri paylaşacak ve ortak bir karar mekanizmasının parçası hâline gelecek.

ABD’li yetkililer bu yazılımı projenin “yapıştırıcı katmanı” olarak tanımlıyor. Daha sade bir şekilde söylemek gerekirse bu katman, Golden Dome’un farklı parçalarının birbiriyle konuşmasını sağlayacak. Böylece tehditler daha hızlı tespit edilip daha hızlı yanıt verilebilecek.

Projenin maliyeti yüz milyarlarca dolara ulaşabilir

Golden Dome için konuşulan bütçe de projenin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. İlk tahminler 175 ila 185 milyar dolar arasında değişiyor. Ancak sistemin uzay tabanlı bileşenleri de hesaba katıldığında uzun vadeli maliyetin çok daha yukarı çıkabileceği belirtiliyor.

Proje yalnızca klasik füze savunma sistemlerinden oluşmayacak. Uzaydan veri toplayan sensörler, uydu iletişimi, yapay zekâ destekli karar sistemleri ve gelecekte uzay tabanlı önleyiciler de Golden Dome’un parçaları arasında yer alabilir.

SpaceX, ABD savunmasında giderek daha kritik hâle geliyor

SpaceX zaten bir süredir ABD Uzay Kuvvetleri ile Starshield platformu üzerinde çalışıyor. Starshield, Starlink’in askeri kullanıma uygun, daha güvenli ve şifreli versiyonu olarak düşünülebilir. Bu sistem, askeri iletişim için özel olarak geliştiriliyor.

Golden Dome’daki yeni rol iddiası ise SpaceX’in savunma alanındaki etkisinin giderek arttığını gösteriyor. Şirket artık yalnızca roket fırlatan ya da internet uydusu gönderen bir firma değil; ABD’nin kritik askeri iletişim ve savunma altyapısında da önemli bir aktöre dönüşüyor.

Uzaydan füze önleme fikri 2027’de test edilebilir

Golden Dome’un en dikkat çekici ama aynı zamanda en tartışmalı parçalarından biri de uzay tabanlı önleyiciler. Bu sistemler, düşman füzelerini Dünya atmosferinin dışında etkisiz hâle getirmek için tasarlanıyor.

Aktarılan bilgilere göre geliştirilen yazılım, 2027’de yapılması planlanan bir uzay tabanlı önleyici gösteriminde de kullanılabilir. Ancak bu teknoloji hâlâ kanıtlanmış değil. Yani Golden Dome’un en iddialı kısmı, aynı zamanda en büyük soru işaretlerinden biri olmaya devam ediyor.