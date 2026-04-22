Steve Jobs Yıllar Önce Şirketin #2 Numaralı Çalışanıyken Neden Numarasını #0 Olarak Değiştirdi?

Takvimler 1977'yi gösterirken, Apple'ın ilk dönemlerinde donanım veya yazılımdan ziyade asıl kriz sadece bir "yaka kartından" kopmuştu. Gelin yaşananlara hep birlikte bakalım.

Steve Jobs Yıllar Önce Şirketin #2 Numaralı Çalışanıyken Neden Numarasını #0 Olarak Değiştirdi?
Steve Jobs denince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen vizyoner bir deha, siyah boğazlı kazağı, kusursuz tasarımlar ve tabii ki o meşhur, sınır tanımaz egosu... Peki, bu egonun Apple’ın daha ilk günlerinde, ortada henüz ne iPhone ne de Macintosh varken, komik bir "yaka kartı" krizine sebep olduğunu biliyor muydunuz?

Gelin 1977 yılına, Apple'ın garajdan çıkıp gerçek bir şirkete dönüşmeye başladığı o heyecanlı günlere gidelim.

Steve Jobs Yıllar Önce Şirketin #2 Numaralı Çalışanıyken Neden Numarasını #0 Olarak Değiştirdi?
Sıkıcı kurumsal işler ve ilk kriz

Ekibe ilk yatırımcılar dâhil olmuş ve Apple'ın ilk profesyonel CEO'su Michael Scott dümene geçmişti. Şirket ufak ufak büyürken, Scott herkesin işlerini düzene sokmak, maaş bordrolarını ayarlamak ve kurumsal bir yapı oturtmak için çalışanlara "rozet numaraları" dağıtmaya karar verdi.

İşe giriş sırasına ve şirketteki paylarına göre herkese bir numara verilecekti. Dünyanın en sıradan, en standart kurumsal prosedürü, değil mi? Ama işin içinde Steve Jobs varsa hiçbir şey standart kalamaz.

"Ben nasıl iki numara olurum?"

Numaralar dağıtılmaya başlandı. Mantıken Apple'ın teknik beyni olan, bilgisayar donanımını kelimenin tam anlamıyla yoktan var eden dahi mühendis Steve Wozniak, şirketin #1 numaralı çalışanı oldu. Şirketin diğer kurucusu ve pazarlama dehası Steve Jobs'a ise #2 numaralı rozet uzatıldı. İlk büyük yatırımcı Mike Markkula #3, ilk çalışanlardan Bill Fernandez ise #4 numaraydı. Görünüşte her şey tıkırında işliyor gibiydi.

Ancak Steve Jobs bu durumu gördüğünde kelimenin tam anlamıyla küplere bindi. "İki numara" olmak mı? Jobs için ikinci olmak, kaybedenlerin en iyisi olmaktan farksızdı. Wozniak'ın teknik zekâsına elbette saygı duyuyordu ama şirketin vizyonunu çizen, bu hayali dünyaya satacak olan kişi kendisiydi. Nasıl olur da kendi kurduğu şirketin "ikinci adamı" olarak etiketlenebilirdi?

Ego matematiği: 0 > 1

CEO Michael Scott ile Jobs arasında ciddi bir tartışma koptu. Jobs, bir numaranın kendisine verilmesi konusunda diretti ancak Scott taviz vermedi. Wozniak'ın Apple I ve Apple II'yi tek başına tasarladığı gerçeği ortadaydı ve 1 numarayı sonuna kadar hak etmişti.

Çoğumuz o noktada omuz silker ve "Alt tarafı bir yaka kartı" diyerek işimize bakardık ama Jobs pes etmedi. Gitti, düşündü ve birkaç gün sonra yüzünde o meşhur muzip ve iddialı gülümsemesiyle geri döndü.

Madem 1 numara çoktan kapılmıştı ve madem kendisi 2 numara olmayı kesinlikle reddediyordu, o hâlde çözümü bulmuştu. Numarası artık #0 olacaktı.

Neden mi sıfır?

Çünkü Jobs zekice (ve biraz da inatçı bir çocuk edasıyla) çok temel bir matematiksel gerçeği kendi lehine kullanmıştı. Sıfır, birden önce gelir.

Bank of America o dönem maaş sistemlerinde "0" numarasını kabul etmediği için sistemde bazı teknik arızalar çıksa da Jobs bunu zerre kadar umursamadı. O, rakamların kurallarını bile esneterek istediğini almıştı. O artık şirketin herkesten "önceki", o en tepedeki adamıydı.

Sektörel Haberler ve İçerikler Kategorisinde En Çok Okunanlar

Apple'da Tarihi Gün: Tim Cook CEO'luk Görevinden Ayrıldı, Yeni CEO'nun Kim Olduğu Açıklandı

Apple'da Tarihi Gün: Tim Cook CEO'luk Görevinden Ayrıldı, Yeni CEO'nun Kim Olduğu Açıklandı

Papara'nın Yeni Sahibi Belli Oldu!

Papara'nın Yeni Sahibi Belli Oldu!

NVIDIA, Dev Bir Bilgisayar Markasını Satın Almayı Planlıyor

NVIDIA, Dev Bir Bilgisayar Markasını Satın Almayı Planlıyor

ABD Ordusuna Yapay Zeka Üreten Palantir'den Tüm Teknoloji Dünyasına Çağrı Ordu, Tüfek Üretmemizi İsterse Tüfek Üretmeliyiz

ABD Ordusuna Yapay Zeka Üreten Palantir'den Tüm Teknoloji Dünyasına Çağrı Ordu, Tüfek Üretmemizi İsterse Tüfek Üretmeliyiz

Yapay Zekâ Artık Koddan İbaret Değil: Google, Bir 'Filozof'u İşe Aldı!

Yapay Zekâ Artık Koddan İbaret Değil: Google, Bir 'Filozof'u İşe Aldı!

PTT'nin Hacklendiği İddia Edildi: Ortaya Atılan Detaylar Korkutucu

PTT'nin Hacklendiği İddia Edildi: Ortaya Atılan Detaylar Korkutucu

Dünyanın En Prestijli Dergilerinden Wired, Türkiye'ye Geliyor!

Dünyanın En Prestijli Dergilerinden Wired, Türkiye'ye Geliyor!

Apple'ı Tarihinde İlk Kez Bir Donanım Mühendisi Yönetecek: İşte Geçmişten Bugüne Apple CEO'ları ve Uzmanlık Alanları...

Apple'ı Tarihinde İlk Kez Bir Donanım Mühendisi Yönetecek: İşte Geçmişten Bugüne Apple CEO'ları ve Uzmanlık Alanları...

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Yeni CS2 Güncellemesi Ortalığı Karıştırdı: FPS'ler Uçtu, Silah Bug'ı Kanser Etti

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

