Pek çoğumuzun ilk kez Hızlı ve Öfkeli film serisinde tanıdığı ve yıldızı Wonder Woman rolü ile parlayan hem başarılı hem de güzel oyuncu Gal Gadot’un genç yaşına rağmen oldukça geniş bir filmografisi bulunuyor. Tekrar tekrar izlemek isteyenler için gelin IMDb puanlarına göre en iyi Gal Gadot filmlerine ve kısaca izleyiciye sundukları hikayelere yakından bakalım.

30 Nisan 1985 tarihinde İsrail’in Petah Tikva kentine dünyaya gelen Gal Gadot, henüz 18 yaşındayken Miss İsrael seçilerek modelliğe adım attı. Ülkesinin yasaları gereği iki sene zorunlu askerlik yaptı. Ardından modelliğe devam eden Gal Gadot, Bond kızı olmak için girdiği seçmelerde keşfedilerek Hızlı ve Öfkeli filmi için seçildi. Bu rol onun için son derece önemliydi çünkü serideki en güçlü kadın karakterlerden biri olduğunu düşünüyor.

Bu dönemde ülkesinde bazı dizilerde de rol alan Gal Gadot’u bugün hepimizin tanımasını sağlayan ise şüphesiz DC Comics karakterlerinden Wonder Woman’ı canlandırıyor olmasıdır. 2012 yılında en yetenekli Yahudi kadınlar listesine giren ve pek çok farklı törende en iyi kadın oyuncu gibi ödüllere de layık görülen Gal Gadot’un IMDb puanlarına göre en iyi filmlerine ve kısaca izleyiciye sundukları hikayelere gelin yakından bakalım.

IMDb puanlarına göre en iyi Gal Gadot filmleri:

Amazon prensesinin öyküsü: Wonder Woman

Yıl: 2017

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: Patty Jenkins

Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen

IMDb: 7.4

DC Comics evreninin en güçlü kadın karakterlerinden bir tanesi olan Wonder Woman’ın orijin hikayesinin anlatıldığı filmde, bir Amazon prensesi olan Diana Price’ın nasıl Wonder Woman’a dönüştüğünü izliyoruz. Wonder Woman, Cennet Adası’nı bırakmış ve dünyamıza gelmiştir. Üstün yetenekleri ve kıvrak zekasıyla insanları kötülükten korumaya çalışan bir kahramanın aramızda olması her zaman iyidir.

Gerçek bir efsane: Hızlı ve Öfkeli serisi

Yıl: 2001 - 2021

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: James Wan

Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham

IMDb: 7.1

The Fast and the Furious, Türkçesi ile Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk filmi 2001 yılında vizyona girdi. O günden sonra art arda devam filmleri ve yan hikayeleri çekilen seri, dünya çapında en çok hayrana sahip hikayelerden biri haline geldi. Serinin her bir filminde illegal dünyalara konuk oluyor ve arabaları hayranlıkla izliyoruz. Gal Gadot; serinin ilk, beşinci, altıncı ve yedinci filmlerinde Gisele Yashar karakteri ile karşımıza çıkıyor.

Martha… Batman v Superman: Dawn of Justice

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg

IMDb: 6.4

DC Comics evreninin en sevilen ve en güçlü iki süper kahramanı bu sefer karşı karşıya. Superman, iyilik için mücadele etse de tanrısal güçlere sahip bir uzaylıdır ve giderek bir tehdit haline gelmektedir. Batman ise yetenekli bir insandır ve insanlığa karşı olan bu tehdide müdahale etme kararı alır. Sonuç? Sonuç, izlemeye doyamayacağımız aksiyon sahneleri.

Dedektif yeniden sahnede: Death on the Nile

Yıl: 2022

Tür: Suç, Dram, Gizem

Yönetmen: Kenneth Branagh

Oyuncular: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey

IMDb: 6.3

Ünlü suç yazarı Agatha Christie tarafından tarafından yaratılmış olan dedektif Hercule Poirot karakterini izlediğimiz Death on the Nile filmi, bir kadının gizemli bir şekilde öldürülmesi ile başlıyor. Nil Nehri üzerindeki bir gemiye balayı için gelen Linnet Doyle öldürülmüştür. Tabi ki kocası ilk şüphelidir. Dedektif tatilini yarıda keser ve bu gizemin peşine düşer.

Tarihin gördüğü en büyük hırsızlık: Triple 9

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: John Hillcoat

Oyuncular: Casey Affleck, Anthony Mackie, Kate Winslet

IMDb: 6.3

Eski bir suçlu olan Michael Atwood, Atlanta’da yaşadığı sırada iki arkadaşı ve iki polisle birlikte bir banka kasası çalar. Çalınan bilgiler sayesinde bir mafya babası hapse girer. Mafyanın karısı onlara başka bir görev verir. Bu görevi başaramazlarsa öleceklerdir. Akıllarına bir fikir gelir. Polis ölümü anlamına gelen Kod 999’u devreye sokacak ve böylece tarihin gördüğü en büyük soygunu yapacaklardır.

Hem şaşırtıcı hem eğlenceli: Red Notice

Yıl: 2021

Tür: Aksiyon, Komedi, Gerilim

Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

Oyuncular: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot

IMDb: 6.3

Aksiyonun bir an olsun düşmediği ama komedinin de her zaman dozunda olduğu Red Notice filminde, sanat hırsızlığı dünyasına adım atıyoruz. Dünyanın en çok aranan sanat hırsızının peşine düşen bir Interpol yetkilisi, aslında aranandan çok daha fazlası olduğunu öğrenerek bir hırsızla ekip olarak çalışmaya başlar. Artık karşımızda üç kişi vardır. Filmin her sahnesinde başka bir ihanet ve entrika görerek şoke üstüne şoke oluruz.

Zihin karmaşık bir yapı: Criminal

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

Yönetmen: Ariel Vromen

Oyuncular: Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones

IMDb: 6.3

Bir CIA ajanının vakti dolmuş ve görevden alınmıştır. Yılların tecrübesinin bir anda kullanılamaz hale gelmemesi için eski ajanın tüm yetenekleri ve hatıraları başka bir adamın zihninine aktarılır. İlk başlarda işler yolundadır. Ancak zihin karmaşık bir yapı. Zaman içinde fark edilir ki CIA ajanından adamımıza aktarılanlar arasında duygular da vardır. Üstelik bu duygular, onun için son derece ağırdır.

Kahramanlar toplanıyor: Justice League

Yıl: 2017

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot

IMDb: 6.1

İnsanlığın karşı karşıya kaldığı tehditlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Artık zaman, süper kahramanların birleşme zamanıdır. DC Comics evreninin en güçlü karakterlerinden Batman, Superman, Wonder Woman, Flash ve Aquaman bir araya gelerek Justice League ekibini kurarlar. Filmde, ekibin orijin hikayesini izliyoruz.

Komşu komşunun ajanlığına muhtaçtır: Keeping Up with the Joneses

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Greg Mottola

Oyuncular: Jon Hamm, Gal Gadot, Zach Galifianakis

IMDb: 5.9

Yeni evli genç bir çift, banliyöde güzel bir eve taşınırlar. Sıradan bir hayatı olan bu çiftimiz komşularıyla tanışmaya başladıkça ilginç bir gerçek ortaya çıkar, komşuları olan evli çift aslında casustur. Hükümet ajanı olan bu çiftin görevleri nedeniyle bizim kendi halindeki çiftimiz bir anda kendilerini uluslararası bir komplonun ortasında bulurlar.

Düşmanlar iki oldu: Wonder Woman 1984

Yıl: 2020

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yönetmen: Patty Jenkins

Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig

IMDb: 5.4

Wonder Woman karakterinin ikinci solo filmi olan Wonder Woman 1984’te bu sefer kahramanımızı 1980’li yıllarda izliyoruz. Bu sefer karşısında iki farklı düşman vardır. İş dünyasının önemli isimlerinden bir tanesi olan Max Lord, Cheetah isimli kötüye ve dönüşmüş ve eski düşmanlardan Steve Trevor yeniden sahneye çıkmıştır.

Canlandırdığı Wonder Woman karakteri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Gal Gadot’un IMDb puanlarına göre en iyi filmlerini listeleyerek kısaca izleyiciye sundukları hikayelerden bahsettik. Listemizde olmasını istediğiniz Gal Gadot filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.