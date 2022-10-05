30 Nisan 1985 tarihinde İsrail’in Petah Tikva kentine dünyaya gelen Gal Gadot, henüz 18 yaşındayken Miss İsrael seçilerek modelliğe adım attı. Ülkesinin yasaları gereği iki sene zorunlu askerlik yaptı. Ardından modelliğe devam eden Gal Gadot, Bond kızı olmak için girdiği seçmelerde keşfedilerek Hızlı ve Öfkeli filmi için seçildi. Bu rol onun için son derece önemliydi çünkü serideki en güçlü kadın karakterlerden biri olduğunu düşünüyor.
Bu dönemde ülkesinde bazı dizilerde de rol alan Gal Gadot’u bugün hepimizin tanımasını sağlayan ise şüphesiz DC Comics karakterlerinden Wonder Woman’ı canlandırıyor olmasıdır. 2012 yılında en yetenekli Yahudi kadınlar listesine giren ve pek çok farklı törende en iyi kadın oyuncu gibi ödüllere de layık görülen Gal Gadot’un IMDb puanlarına göre en iyi filmlerine ve kısaca izleyiciye sundukları hikayelere gelin yakından bakalım.
IMDb puanlarına göre en iyi Gal Gadot filmleri:
Amazon prensesinin öyküsü: Wonder Woman
- Yıl: 2017
- Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
- Yönetmen: Patty Jenkins
- Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen
- IMDb: 7.4
DC Comics evreninin en güçlü kadın karakterlerinden bir tanesi olan Wonder Woman’ın orijin hikayesinin anlatıldığı filmde, bir Amazon prensesi olan Diana Price’ın nasıl Wonder Woman’a dönüştüğünü izliyoruz. Wonder Woman, Cennet Adası’nı bırakmış ve dünyamıza gelmiştir. Üstün yetenekleri ve kıvrak zekasıyla insanları kötülükten korumaya çalışan bir kahramanın aramızda olması her zaman iyidir.
Gerçek bir efsane: Hızlı ve Öfkeli serisi
- Yıl: 2001 - 2021
- Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim
- Yönetmen: James Wan
- Oyuncular: Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham
- IMDb: 7.1
The Fast and the Furious, Türkçesi ile Hızlı ve Öfkeli serisinin ilk filmi 2001 yılında vizyona girdi. O günden sonra art arda devam filmleri ve yan hikayeleri çekilen seri, dünya çapında en çok hayrana sahip hikayelerden biri haline geldi. Serinin her bir filminde illegal dünyalara konuk oluyor ve arabaları hayranlıkla izliyoruz. Gal Gadot; serinin ilk, beşinci, altıncı ve yedinci filmlerinde Gisele Yashar karakteri ile karşımıza çıkıyor.
Martha… Batman v Superman: Dawn of Justice
- Yıl: 2016
- Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
- Yönetmen: Zack Snyder
- Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Jesse Eisenberg
- IMDb: 6.4
DC Comics evreninin en sevilen ve en güçlü iki süper kahramanı bu sefer karşı karşıya. Superman, iyilik için mücadele etse de tanrısal güçlere sahip bir uzaylıdır ve giderek bir tehdit haline gelmektedir. Batman ise yetenekli bir insandır ve insanlığa karşı olan bu tehdide müdahale etme kararı alır. Sonuç? Sonuç, izlemeye doyamayacağımız aksiyon sahneleri.
Dedektif yeniden sahnede: Death on the Nile
- Yıl: 2022
- Tür: Suç, Dram, Gizem
- Yönetmen: Kenneth Branagh
- Oyuncular: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey
- IMDb: 6.3
Ünlü suç yazarı Agatha Christie tarafından tarafından yaratılmış olan dedektif Hercule Poirot karakterini izlediğimiz Death on the Nile filmi, bir kadının gizemli bir şekilde öldürülmesi ile başlıyor. Nil Nehri üzerindeki bir gemiye balayı için gelen Linnet Doyle öldürülmüştür. Tabi ki kocası ilk şüphelidir. Dedektif tatilini yarıda keser ve bu gizemin peşine düşer.
Tarihin gördüğü en büyük hırsızlık: Triple 9
- Yıl: 2016
- Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim
- Yönetmen: John Hillcoat
- Oyuncular: Casey Affleck, Anthony Mackie, Kate Winslet
- IMDb: 6.3
Eski bir suçlu olan Michael Atwood, Atlanta’da yaşadığı sırada iki arkadaşı ve iki polisle birlikte bir banka kasası çalar. Çalınan bilgiler sayesinde bir mafya babası hapse girer. Mafyanın karısı onlara başka bir görev verir. Bu görevi başaramazlarsa öleceklerdir. Akıllarına bir fikir gelir. Polis ölümü anlamına gelen Kod 999’u devreye sokacak ve böylece tarihin gördüğü en büyük soygunu yapacaklardır.
Hem şaşırtıcı hem eğlenceli: Red Notice
- Yıl: 2021
- Tür: Aksiyon, Komedi, Gerilim
- Yönetmen: Rawson Marshall Thurber
- Oyuncular: Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, Gal Gadot
- IMDb: 6.3
Aksiyonun bir an olsun düşmediği ama komedinin de her zaman dozunda olduğu Red Notice filminde, sanat hırsızlığı dünyasına adım atıyoruz. Dünyanın en çok aranan sanat hırsızının peşine düşen bir Interpol yetkilisi, aslında aranandan çok daha fazlası olduğunu öğrenerek bir hırsızla ekip olarak çalışmaya başlar. Artık karşımızda üç kişi vardır. Filmin her sahnesinde başka bir ihanet ve entrika görerek şoke üstüne şoke oluruz.
Zihin karmaşık bir yapı: Criminal
- Yıl: 2016
- Tür: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim
- Yönetmen: Ariel Vromen
- Oyuncular: Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones
- IMDb: 6.3
Bir CIA ajanının vakti dolmuş ve görevden alınmıştır. Yılların tecrübesinin bir anda kullanılamaz hale gelmemesi için eski ajanın tüm yetenekleri ve hatıraları başka bir adamın zihninine aktarılır. İlk başlarda işler yolundadır. Ancak zihin karmaşık bir yapı. Zaman içinde fark edilir ki CIA ajanından adamımıza aktarılanlar arasında duygular da vardır. Üstelik bu duygular, onun için son derece ağırdır.
Kahramanlar toplanıyor: Justice League
- Yıl: 2017
- Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
- Yönetmen: Zack Snyder
- Oyuncular: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot
- IMDb: 6.1
İnsanlığın karşı karşıya kaldığı tehditlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Artık zaman, süper kahramanların birleşme zamanıdır. DC Comics evreninin en güçlü karakterlerinden Batman, Superman, Wonder Woman, Flash ve Aquaman bir araya gelerek Justice League ekibini kurarlar. Filmde, ekibin orijin hikayesini izliyoruz.
Komşu komşunun ajanlığına muhtaçtır: Keeping Up with the Joneses
- Yıl: 2016
- Tür: Aksiyon, Komedi
- Yönetmen: Greg Mottola
- Oyuncular: Jon Hamm, Gal Gadot, Zach Galifianakis
- IMDb: 5.9
Yeni evli genç bir çift, banliyöde güzel bir eve taşınırlar. Sıradan bir hayatı olan bu çiftimiz komşularıyla tanışmaya başladıkça ilginç bir gerçek ortaya çıkar, komşuları olan evli çift aslında casustur. Hükümet ajanı olan bu çiftin görevleri nedeniyle bizim kendi halindeki çiftimiz bir anda kendilerini uluslararası bir komplonun ortasında bulurlar.
Düşmanlar iki oldu: Wonder Woman 1984
- Yıl: 2020
- Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik
- Yönetmen: Patty Jenkins
- Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig
- IMDb: 5.4
Wonder Woman karakterinin ikinci solo filmi olan Wonder Woman 1984’te bu sefer kahramanımızı 1980’li yıllarda izliyoruz. Bu sefer karşısında iki farklı düşman vardır. İş dünyasının önemli isimlerinden bir tanesi olan Max Lord, Cheetah isimli kötüye ve dönüşmüş ve eski düşmanlardan Steve Trevor yeniden sahneye çıkmıştır.
Canlandırdığı Wonder Woman karakteri ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Gal Gadot’un IMDb puanlarına göre en iyi filmlerini listeleyerek kısaca izleyiciye sundukları hikayelerden bahsettik. Listemizde olmasını istediğiniz Gal Gadot filmlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.