Samsung CEO'su, Galaxy Fold'un Satış Rakamlarını Açıkladı

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu geçtiğimiz sene tanıtmış ve oldukça büyük satış hedefleri belirlemişlerdi. Ancak şirket, yaşadığı sorunların da etkisiyle bu hedefine ulaşamadı.

Samsung’un mobil iş yöneticisi DJ Koh’un yaptığı açıklamalara göre şirket, ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold’dan 400 bin adet sattı. Samsung yöneticisi Young Sohn, daha önce yaptığı bir açıklamada Galaxy Fold’un dünya genelinde 1 milyon adet satış rakamına ulaştığını söylemişti.

DJ Koh ise Kore Yonhap Haber Ajansı’na verdiği bir röportajda, daha önce verilen abartılı rakama göre daha gerçekçi tahminleri sundu. Koh’un verdiği sayı belirsiz ve spekülasyona açık olsa da akıllı telefon kullanıcılarının, dünyanın ilk katlanabilir telefonuna karşı tutumu hakkında fikir sahibi olmamıza yetiyor.

Galaxy Fold ve satış tahminleri

Güney Koreli teknoloji devi, 2019 yılı içerisinde sene sonuna kadar gerçekleşecek Galaxy Fold satış sayısını 1 milyon olarak tahmin etmişti. Ancak ilk parti Galaxy Fold cihazlar, henüz telefon yayınlanmadan geri çekildi. Bunun sebebi ise yayınlanmadan önce gönderilen inceleme sürümlerinde telefonun ekranının kolayca kırıldığının belirtilmesiydi.

Ekranın kolayca kırılmasının yanında telefonun fahiş fiyatı işleri daha da kötü hale getirdi ve Samsung, ürünün orijinal çıkış tarihini ertelemek durumunda kaldı. Şirket, daha sonra güçlendirilmiş Galaxy Fold ile geri döndü. Koh, yaptığı açıklamada özür diledi ve ürünü, diğer akıllı telefon üreticilerinden daha önce çıkarmak istemeleri sebebiyle çok acele davrandıklarını belirtti.

Samsung, orijinal çıkış tarihine sadık kalsaydı ve ekran kırılması gibi sorunlarla karşılaşmasaydı daha fazla satış rakamına ulaşabilirlerdi. Ancak yine de bir milyon satış rakamına kesin olarak ulaşabileceklerini söylemek pek de mümkün olmazdı. Koh’un daha sonra güncellediği 500 bin satış hedefine de %20’lik bir sapma yaşayarak ulaşamadılar.

Tabii her şeye rağmen ilk katlanabilir akıllı telefonun yaklaşık yarım milyon adet gibi bir satış rakamına ulaşması da oldukça iyi bir başlangıç Şirket, çıkaracağı yeni nesil katlanabilir telefonlarla başarısını giderek daha da artırabilir.