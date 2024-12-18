Samsung, Galaxy S25+ ve S25 Ultra modelleri için yeni renk seçeneklerini resmî olarak açıkladı. Farklı renk alternatifleri duyuruldu.

Samsung, Galaxy S25 serisinin renk seçeneklerini açıkladı. Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerinin resmî renk seçenekleri ortaya çıktı.

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S25 serisi, farklı renk seçenekleriyle kullanıcıları karşılayacak. Galaxy S25 ve S25+ modelleri yedi farklı renk seçeneği sunarken, Galaxy S25 Ultra ise titanyum çerçeveye sahip yedi farklı renk alternatifine sahip olacak.

Galaxy S25 serisinin renk seçenekleri

Yeni renkler arasında daha önce görülmeyen bazı seçenekler de bulunuyor. Özellikle S25 ve S25+ için yeni bir renk olan Kırmızı, Galaxy S25 Ultra'da ise Pembe Altın rengi dikkat çekiyor. Galaxy S25 serisinin bazı renk seçeneklerinin küresel olarak perakendeciler ve operatörler aracılığıyla satışa sunulması bekleniyor, diğer renkler ise yalnızca Samsung'un kendi mağazalarında yer alacak.

Galaxy S25/S25+:

Blue Black (Mavi-Siyah)

Coral Red (Mercan Kırmızısı)

Icy Blue (Buz Mavi)

Mint (Mint Yeşili)

Navy (Lacivert)

Pink Gold (Pembe Altın)

Silver Shadow (Gümüş)

Galaxy S25 Ultra: