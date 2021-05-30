Galaxy Tab S8'in Yeni Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un bu yıl içinde tanıtmasını beklediğimiz Galaxy Tab S8 ailesi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bilgilere göre 3 farklı versiyonu piyasaya sürülecek olan tablet, batarya alanında da kullanıcıları fazlasıyla sevindirecek gibi görünüyor.

Son zamanlarda piyasaya sunduğu tabletler sayesinde aldığı övgüler karşısında Samsung hızını hiç kesmeden ilerlemeye devam ediyor. Tab S7 ve S6 gibi cihazlarıyla kullanıcılarını fazlasıyla memnun ettiğini gördüğümüz Samsung, yeni nesil tabletlerinde de çıtayı yukarı taşıyacak gibi görünüyor.

Bilgilere göre S8 ailesinde 3 cihaz bulunacak. Bunlar 11 inç, 12,4 inç ve 14,6 inç boyutunda ekranlara sahip cihazlar olacak. Cihazların üçü de 120 hz ekran tazeleme hızı sunacak. 11 inç boyutundaki model LCD ekran kullanırken 12,4 ve 14,6 inç boyutundaki cihazlar OLED teknolojisini kullanacak.

Batarya kapasitesi kullanıcıları sevindirecek

Tab S8 ailesinin en küçük üyesi olan 11 inç boyutundaki cihazda 8,000 mAh değerinde bir batarya kullanılacak. 12,4 inç boyutundaki cihaza geldiğimizde 10,090 mAh değerindeki batarya bizleri karşılayacak. 14,6 inç boyutundaki devasa diyebileceğimiz cihaz ise 12,000 mAh değerinde bir bataryaya sahip olacak. Cihazların üçü de 45W değerinde hızlı şarjı destekleyecek.

11 ve 12,4 inç boyutundaki cihazların 8 GB RAM’in yanında 128 ya da 256 GB depolama seçeneği sunacağı belirtiliyor. 14,6 inç boyutundaki cihaz ise 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı veya 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı şeklinde iki seçenekle piyasaya sürülecek.

Kamera alanında ise cihazların üçünde de 13 MP arka kameraya 5 MP değerinde ultra geniş açılı kamera eşlik edecek gibi görünüyor. Fakat ön kameraya gelindiğinde en yüksek model olan -Tab S8 Ultra şeklinde de hitap edebileceğimiz- 14,6 inç boyutundaki cihazımız 8 MP ön kameranın yanında bir de 5 MP ultra geniş açılı kamera bulunduracak.

Samsung'un yeni tabletlerinin ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Planları yolunda giderse Samsung bu ağustos ayını, beklenen birçok cihaz sayesinde, oldukça verimli geçirebilir.