Game of Thrones'un son sezonunun ilk fragmanı yayınlandı.

Bilmeyenler için Game of Thrones, George R.R. Martin’in “Buz ve Ateşin Dünyası” kitabının bir uyarlamasıdır. Dizi birçok Emmy ödülüne layık görüldü ve gerek sinema filmi kalitesindeki savaş sahneleri, gerekse yıldızlarla dolu kadrosu sebebiyle bu zaman kadar çekilmiş en pahalı dizi olabilir. Ayrıca mükemmel bir müziği ve dizi jeneriği bulunuyor.

“Taht oyunlarını oynadığında kazanırsın ya da ölürsün.” Bu sözler birinci sezonda Cersei Lannister’ın Ned Stark’a söylediği sözlerdi.

Birçok ihanet yaşandı, felaket düğünler yapıldı, ejderhaların bulunduğu devasa savaşlar oldu ve yüzlerce kişi öldü. Krallar geldi ve düştü.

Peki, insanların krallığı varlığını sürdürebilecek mi? Bu sorunun cevabı ise son sezonda cevap bulacak.

Game of Thrones’un sekizinci ve final sezonu önceki sezonlardan farklı olarak altı bölüme sahip olacak. David Benioff geçtiğimiz sene “Başlangıcından beri 70 saatlik bir film gibi olmasını istedik. Şimdi ise 73 saat olacak gibi görünüyor ancak giriş, gelişme ve sonuç olarak kesinlikle birbirleriyle bağlantılılar” demişti.

Beklenen son Nisan ayında bizlerle olacak. İşte ilk fragman: