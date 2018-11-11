Game of Thrones'un Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

Game of Thrones'un bugüne kadar yayınlanmamış kamera arkası görüntüleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Çok sevilen dizi Game of Thrones’un kamera arkası görüntüleri geçtiğimiz yıla ait fotoğrafların yanı sıra 8. sezondan fotoğrafları da bizlere sunuyor.

Bugüne kadar yayınlanmamış fotoğraflarla sekizinci ve final sezonu yaklaşırken hayranların merakı biraz olsun dineceğe benziyor.

Entertainment Weekly’de yayınlanan fotoğraflarda Emilia Clarke, Lena Headey, Maisie Williams, Kit Harington ve Peter Dinklage yer alıyor.

Diziye erken veda eden oyunculardan Sean Bean (Ned Stark), ağzından çok önemli bir bilgiyi kaçırdı.

“Stark ailesinden kimseyle görüşüyor musunuz?” sorusuna, “Hiçbiriyle! Onları sadece ara sıra bazı özel durumlarda görebiliyorum. En son dört hafta önce Belfast’ta görüştük. Conan O’Brien sayesinde. Özel bir bölümdü ve hepimiz bir araya geldik. Çok güzeldi”

Makyaj setinden görüntüler.

İhtişamlı ejderhalarla çekilmiş bir kare.