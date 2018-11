GoT Final Sezonu, Üç Sinema Filmi Uzunluğunda Olacak

Westeros'un yırtıcı dünyasını sevenler, büyük bir heyecan içinde yapımı 90 milyon dolara mal olan final sezonunun tamamlanmasını bekliyorlar. Gelen bilgilere göre dizinin 8. sezonu, üç sinema filmi uzunluğunda olacak.

HBO’nun 2011 yılından bu yana yayınladığı ve dünyanın dört bir yanından on milyonlarca kişiyi kendine hayran bırakan dizisi Game of Thrones, 2019 yılında yayınlanacak final sezonu ile birlikte ekranlara veda edecek. 8. sezonun Game of Thrones tarihinin en büyük savaşlarından birine sahne olacağı sürpriz değil. Ancak merak edilen başka bir soru var; Game of Thrones’un final sezonunun uzunluğu ne kadar olacak?

Yapımcılar için final sezonunun ne kadar uzun olacağı oldukça önemli. Çünkü yayınlanacak her dakika, saatlerce çalışma gerektirecek ve bu çalışma yapımcılara binlerce dolar maliyet olarak geri dönecek. Ancak bu durum elbette ki final sezonunun kısalmasına neden olmadı. Game of Thrones’un 8. sezonu, toplam altı saate yakın bir uzunluğa sahip olacak. Bu da Westeros’a üç sinema filmi uzunluğunda bir sezon ile veda edeceğimiz anlamına geliyor.

Game of Thrones, final sezonu ile dünya çapında on milyonlarca izleyiciye ulaşmayı sürdürecek. Bu da HBO’nun iyi bir final sezonu için kesenin ağzını açmaktan çekinmeyeceği anlamına geliyor. Öyle de olmuş durumda. Zira Game of Thrones’un final sezonu için her bir bölümün maliyeti 15 milyon dolar seviyesinde oldu. Bu da 6 bölümden oluşan final sezonunun yalnızca yapım maliyetinin 90 milyon dolar olduğu anlamına geliyor.