Gamescom 2018’in Son Hazırlıkları Tamamlandı

Önümüzdeki hafta başlayacak Gamescom fuarı, bu sene de dolu dolu geliyor. Fuarın açılış seremonisinde tanıtım yapacak firmalar açıklandı.

Her yıl Almanya’da düzenlenen ve 500 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yapan oyun fuarı Gamescom, bu sene de oyun tutkunlarını sevindirecek projelerle geliyor. Eğlenceli fuar alanı dışında pek çok oyun firmasının konferans vereceği Gamescom’da Açılış serenomisiyle birlikte birbirinden iddialı tanınmış oyunlar ve ilk defa duyurulacak oyunlar tanıtılacak.

21 Ağustos’ta Türkiye saatiyle 12:00’de başlayacak Gamescom Açılış seremonisi, Gamescom 2018 resmi web sayfasından canlı olarak takip edilebilecek. 21 Ağustos’tan 25 Ağustos’a kadar devam edecek fuarda ilk gün gösterilecek içerikler şu şekilde:

Ubisoft, daha önce duyurduğu oyunları ve muhtemelen yeni oyunlarından oluşan bir konferans düzenleyecek.

Life is Strange 2’nin herkes tarafından beklenen fragmanı yayınlanacak.

Dead Island, Homefront gibi oyunlarla tanınan Deep Silver duyuru yapacak. Muhtemelen, uzun yıllardır beklenen yeni Dead Island oyunu bu sene duyurulacak.

Darksiders gibi güçlü bir serinin sahibi THQ Nordic, elinde bulunan markalardan biri için yeni bir oyun duyurusu yapacak.

Bandai Namco, Avrupalı bir firmanın geliştirdiği ve kendisinin yayınlayacağı yeni bir oyunun duyurusunu yapacak.

Bu duyurular dışında ilerleyen günlerde diğer oyun üreticilerinin de duyuru ve konferanslarının olması bekleniyor. Bu sene Kurban Bayramı’na denk gelen Gamescom, yine dolu dolu bir etkinliği oyuncularla buluşturacak gibi duruyor.