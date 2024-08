26 milyar dolarlık değere sahip Çinli batarya üreticisi Ganfeng, Türkiye'de 500 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Elektrikli otomobil teknolojileri ile birlikte üzerinde en çok çalışılan alanlardan biri şüphesiz batarya teknolojileri ve batarya üretimi alanı oldu. Yiğit Akü ile iş birliğine giden dünyanın sayılı batarya şirketlerinden Çinli Ganfeng, Türkiye'ye 500 milyon dolarlık bir yatırım yapacağını açıkladı.

Çinli firmanın açıklamasında, Türkiye'de kurulacak olan tesiste yıllık 5GWh lityum pil üretileceği açıklandı. Konuyla ilgili olarak KAP'a bildirimde bulunan Yiğit Akü, anlaşmanın amacının Türkiye'nin Avrupa pazarına ihracat kapasitesini artırmak olduğunu ifade etti.

İşte Yiğit Akü'nün KAP'a yaptığı açıklama

Yiğit Akü A.Ş. ve Ganfeng LiEnergy arasında karşılıklı yarar ilkesi ve uzun vadeli geliştirme stratejisi doğrultusunda sürdürülen müzakerelerin ardından, lityum iyon pil hücresi, pil modülleri, pil paketleri, enerji depolama sistemleri, pil yönetim sistemleri, enerji yönetim sistemleri, lityum iyon pillerin geri dönüşümleri konuları başta olmak üzere şirketlerin sahip olduğu küresel pazar alanlarını ve paylarını genişletmek, uluslararası ticareti ortaklaşa teşvik etmek ve uluslararası pazardaki etkiyi artırmak amacıyla aşağıdaki detayları yer alan konularda Stratejik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır.

Ganfeng LiEnergy 2011 yılında kurulmuş olup hisse senetleri Shenzhen borsasında kote olan Ganfeng Lithium Group'un bir yan kuruluşudur. Ganfeng Lithium Group lityum demir fosfat pil ürünlerinde küresel olarak ilk beş şirket arasında yer almaktadır. Ganfeng Lithium Group'un faaliyet alanları, lityum kaynak geliştirme, rafinasyon ve işleme, pil üretimi ve pil geri dönüşümüne kadar lityum pil tedarik zincirinin geniş bir bölümünü kapsamaktadır. Ganfeng LiEnergy grup içerisinde, katı hal pilleri, tüketici pilleri, küçük polimer pilleri, güç pilleri ve enerji depolama sistemleri alanında faaliyet göstermektedir.

Stratejik İşbirliği Çerçeve Anlaşması kapsamında, taraflar Türkiye'de bir ortak girişim şirketi kurulması amaçlamaktadır. Kurulması planlanan ortak girişim şirketi şirket, Türkiye'de lityum iyon pil üretim kapasitesi oluşturmaya ve Ganfeng LiEnergy tarafından sağlanacak olan ve ortak girişim şirketinin Türkiye' de kendisi tarafından üretilen lityum iyon pil ve ilgili ürünlerinin pazar gelişimine odaklanacaktır.

Ortak girişim şirketi, yaklaşık 500 milyon ABD doları toplam yatırımla Türkiye'de 5 GWh lityum pil üretim kapasitesi kurmayı amaçlamaktadır. 5 GWh tasarım kapasitesine sahip olacak fabrika, lityum pil hücresi üretim hatlarını içerecek ve pazar geliştirme planına uygun olarak belirlenecek pil paketi üretim hatlarını bünyesinde bulunduracaktır. Ölçeklenebilir bir kapasiteye sahip olacak olan üretim tesisinde üretilecek 100Ah, 280Ah, 314Ah lityum pil hücresi gibi ürünler, esas olarak Türk ve uluslararası enerji depolama sistemi (ESS) pazarlarını hedefleyecektir.

Yapılmış olan fizibilite çalışması sonucunda, üretim tesisinin Ar-Ge merkezi, teknik eğitim merkezi, giriş kontrol ve malzeme test merkezi, pil test merkezi, depolar ve ofis binalarından oluşması ve 132.200 metrekare kapalı alandan oluşması, toplam ekipman yatırımının yaklaşık 202.140.000 ABD doları olması, personel sayısının yaklaşık 400 olması öngörülmüştür.

Kurulacak olan ortak giriş şirketi yeni teknolojilere odaklanan, fikri mülkiyet haklarına başvuran ve katı hal pil teknolojisi (solid-state), yüksek güçlü pil teknolojisi (high-power batteries), denizcilik (sea and underwater system), havacılık ve uzay (aviation and aerospace) pil teknolojisi gibi ileri lityum pil teknolojisi alanında Ar-Ge projeleri yürüten bir Ar-Ge enstitüsü kurmayı amaçlamaktadır.

Söz konusu yatırıma ilişkin yapılan çalışmalarda, küresel Lityum-İyon Pil Pazarının 2023'ten 2030'a kadar %15,70'lik bir yıllık bileşik büyüme oranına ulaşacağı, pazarın 2022'de 50 Milyar ABD Doları değerinde olacağı ve projeksiyon döneminin sonunda 188 Milyar ABD Dolarına ulaşacağı beklenmektedir. Türkiye'nin 3 yılda ihtiyaç duyduğu toplam enerji depolama pazarı yaklaşık 120 GWh'dir.

Ortak girişim şirketi, pazarın büyük bir bölümüne hakim olan enerji depolama sistemleri başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösterecektir. Ayrıca her fabrika tarafından kullanılan elektrikli endüstriyel araçlar (forkliftler, çekiciler, AGV, golf arabaları, temizlik makineleri vb.) için özel ürünler, baz istasyonlarında ve telekom uygulamalarında kullanılmak üzere geliştirilen lityum piller, denizcilik uygulamaları için lityum piller, UPS uygulamaları için lityum piller, son kullanıcılar tarafından her an erişilebilen lityum piller de sağlayacaktır. Ürünlerin pazara girişi, ortak üretim tesisi yatırımının tamamlaması beklenmeden başlayacaktır.

Ortak girişim şirketinin özellikle Avrupa pazarına ihracata yönelik Türkiye'nin üretim kapasitesini artırması hedeflenmektedir.

Ortak girişim şirketinin, yüksek öncelikli teknoloji alanlarında uzmanlaşmış projelere kapsamlı destek ve teşviklerin sağlandığı, özel ihtiyaçlara göre geliştirilen özel çözümlerin sunulduğu bir yatırım programı olan HIT-30 Programı kapsamında verilecek teşviklere de başvuracaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.