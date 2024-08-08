elektrikli otomobil batarya maliyetleri düştü

Elektrikli otomobil bataryalarının maliyetleriyle ilgili bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma, batarya maliyetinin 15 yılda yüzde 90 düştüğünü gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde büyük bir trend hâline gelen elektrikli otomobiller, şimdilerde eski popülaritesini kaybettiler. Hatta firmalar, gelecek yıllara ilişkin elektrikli otomobil planlarını da birer birer iptal etmeye başladılar. Ancak her ne olursa olsun elektrikli otomobillere gösterilen ilgi, bu sektörde çok ciddi gelişmeler yaşanmasını sağladı.

ABD Enerji Bakanlığı tarafından kurulan Araç Teknolojileri Ofisi (DOE), sektörle ilgili dikkat çeken bir istatistik paylaştı. Bu istatistik, elektrikli otomobillerin maliyetlerinin nasıl düştüğünü gözler önüne seriyor. Batarya üretim maliyetleri üzerinden yapılan araştırma, çarpıcı sonuçlar sunuyor.

Batarya maliyetleri, 15 yılda yüzde 90 düştü

DOE tarafından yapılan araştırmaya göre 2008-2023 yılları arasında batarya maliyetleri, yüzde 90 civarı düşüş kaydetti. Bu bağlamda; 2008 yılında 1 kWh bataryanın maliyeti 1.415 dolar seviyelerindeydi. Bu tutar artık 139 dolara kadar düşmüş durumda.

Bu verilerden yola çıkarak, pek çok elektrikli otomobilde gördüğümüz 80 kWh kapasiteli batarya maliyetinin 11 bin 120 dolar seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. 100 kWh kapasiteli bir bataryanın maliyeti ise 13 bin 900 dolardır. Firmaların bu tür arabaları 35 ila 40 bin dolar aralığında sattıklarını düşünecek olursak en pahalı parçalardan bir tanesinin batarya olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.