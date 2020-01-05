Türkiye’de Garez adıyla yayınlanan korku filmi The Grudge, ilk yıllarında korku filmi fanatiklerinin sevdiği eserler arasındaki yerini almıştı. Daha sonra devam filmleri gelen yapım, Nicolas Pesce tarafından yeniden yapıldı ancak filmin aldığı puanlar keşke yapılmasaydı dedirtiyor.

Sinema dünyasında birçok film, yeniden yapımlarıyla kendisini seyircisinin karşısına tekrar çıkarmıştır. Özellikle son dönemde de birçok yeniden yapım görme şansı yakaladık: Tomb Raider, Aladdin, Ghostbusters bunlardan sadece bazıları.

Orijinali Japon yapımı Ju-on: The Grudge olan yapım, 2004 yılında Amerikalılar tarafından yeniden yapılmış hatta korku filmi fanatiklerinin de oldukça beğenisini kazanmayı başarmıştı. Daha sonraki yıllarda devam filmleri gelen bu korku klasiği yine yeniden uyarlandı ancak filmin puanları, filmin kendisinden daha korkunç gözüküyor.

Yeniden yeniden yapım The Grudge

Nicolas Pesce tarafından yazılıp yönetilen The Grudge, yeni yılın ilk gününde birçok ülkede vizyona girdi. Girmesiyle birlikte negatif eleştiri yağmuruna tutulması da bir oldu. Film; IMDb’de 4,2, Metacritic’te 37, Rotten Tomatoes’da ise %16 alarak yeni yıla oldukça tatsız bir başlangıç yaptı.

Peki, film eleştirmenleri film hakkında neler söyledi? The Hollywood Reporter’dan John DeFore, “Son zamanlarda bu kadar çok jump-scare (korku filmlerinde seyirciyi aniden korkutmak için kullanılan teknik) sahnesinin başarısızlıkla sonuçlandığı bir film hatırlayamıyorum” ifadelerini kullandı.

Variety’den Owen Gleiberman, The Grudge’ın yeni versiyonunun, Japon korku filmlerinin “artıkların”dan başka hiçbir şeye sahip olmadığını söyledi. Movie Nation’dan Roger Moore ise filmin yazarı ve yönetmeni Pesce’nin oldukça başarılı oyuncularla çalıştığını ancak bu filmden sonra bu kadar başarılı oyuncularla çalışma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.

Tabii film hakkındaki tüm yorumlar bu kadar olumsuz değil. The Los Angeles Times’dan Noel Murray, filmin ilk bir saatinin oldukça yavaş ilerlediğini ve bunda Pesce’nin sanat filmlerden gelen kökenin etkili olduğunu ancak filmin finale doğru yükseldiğini ve orijinaline yakın bir dehşet sunduğunu ifade etti.