Gazi DSC tarafından ilk kez gerçekleştirilecek olan Career Steps, 16-18 Şubat tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Gazi Google Developer Student Clubs’ın (DSC) düzenleyeceği Career Steps, profesyonel hayata adım atmaya hazırlanan ya da kariyeri hakkında kafasında soru işaretleri olan öğrencilerin, yeni mezunların ya da işinden ayrılan kişilerin kariyer yolculuklarını nasıl çizebileceklerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Etkinlik sırasında kariyer hedefi koyma konusunda doğru bilinen yanlışlar ele alınırken; etkinlikte yer alacak şirketler hakkında bilgi edinme imkanı da yakalanacak. Ayrıca halihazırda sektöre giriş yapmış olan profesyoneller de kendi kariyer hikayelerini katılımcılarla paylaşarak kariyer hedefi belirleme noktasında yardımcı olacaklar.

Etkinlik katılımcıları şu şekilde:

Oturum: Kollektif Academi CEO'su Atıl Samancıoğlu Oturum: Innovera Siber Güvenlik Analisti Ali Çiftçi Oturum: Aselsan Kıdemli İşe Alım İlksen Özçelik Oturum: Turkcell Siber Savunma Müdürü Cihan Yüceer Oturum: Microsoft Cloud Sales Executive Anıl Pazar Oturum: VBT Yazılım Genel Müdürü Tayfun Yurdagül Oturum: Monster Notebook Chief Marketing Officer Göktuğ Ozan Oğuz Oturum:Jotform UI Developer Ferhat Yaldıran Oturum: Siemens Genel Müdür Yardımcısı Hakan Özdemir Oturum: Ebay(Gitti Gidiyor) Çalışan Deneyim Direktörü Murat Yüksel Oturum: Denizbank İK Projeleri ve Yetenek Yönetimi Bölüm Müdürü Sertaç Güngördü Oturum: Türk Hava Yolları İtalya Bari Genel Müdürü Ömür Kahraman

12 oturumun en az 9’una katılanların birer katılım belgesi almaya hak kazanacağı Career Steps etkinliği, 16-17-18 Şubat tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.