17-18-19 Ekim tarihlerinde Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu Kariyer Günleri, üç günde 10 farklı konuşmacıyla katılımcıları buluşturacak.

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu, kendini iş hayatına hazırlamak isteyen öğrenciler ve iş hayatında daha yüksek seviyeleri hedefleyenler için 17-18-19 Ekim tarihlerinde Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Topluluğu Kariyer Günleri etkinliğini düzenliyor.

Etkinliğin gerçekleşeceği üç gün boyunca katılımcılar, farklı sektörlerden konuşmacılarla etkileşimde bulunma fırsatı yakalayacaklar ve kariyer hedefleri doğrultusunda kendilerine ilham olabilecek yüzlerle tanışma fırsatı yakalayacaklar. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin ev sahipliği yapacağı organizasyona katılmak için buraya tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz.