Kısa bir süre önce Türkiye pazarında faaliyet göstermeye başlayan Çin merkezli teknoloji alışveriş sitesi GearBest, 5 Kasım tarihinden 11 Kasım tarihine kadar çok sayıda üründe ciddi tutarlarda indirimler düzenleyecek.

Teknolojiyi ucuza almanın gittikçe zorlaştığı bir dönemde, tüketicilerin indirim kampanyalarına çok ihtiyacı var. Bu durumun farkına varan GearBest Türkiye, 11-11 İndirimleri adıyla yeni bir kampanya süreci başlattı. 5 Kasım tarihinde başlayan 2018’in en iddialı teknoloji alışveriş kampanyası, 11 Kasım tarihinde zirve yapacak.

GearBest, kampanya süresi boyunca sadece indirim yapmakla kalmayıp alışveriş yapanlara pek çok hediye dağıtacak. Kampanya, bilgisayar, tablet, drone, akıllı ev aletleri, üç boyutlu yazıcılar ve teknolojik giyim ürünleri gibi hemen hemen her kategoride düzenlenecek.

Pazara yeni girmiş, son dönem cihazlar da bu kampanya kapsamında, bir alana bir bedava gibi fırsatlarla da sunulacak. Alışveriş yapanlar, kampanya süresinde site üzerindeki belli saat dilimlerinde indirim kuponlarına kavuşacaklar. GearBest, toplamda binlerce dolarlık değere tekabül eden indirim kuponları dağıtacak. Ayrıca 14 Kasım tarihine kadar da Stok Temizleme başlığı altındaki ürünlerde %50 indirim bulunacak.

Kampanya hakkında daha detaylı bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.