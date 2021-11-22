Gece Yalnız Yürümenin En Güvensiz Olduğu Asya Ülkeleri

Ülkeler hakkında doğrudan insanlardan alınan bilgilerle devamlı güncellenen Numbeo’nun verileriyle hazırlanan bir harita, Asya ülkelerinde insanların gece yalnız yürürken kendilerini ne kadar güvende hissettiğini gösterdi. Türkiye'de bu oran %51,11 olarak karşımıza çıktı.

Günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı pek çok ülkede özellikle geceleri yalnız bir şekilde dışarı çıkmak, çeşitli tehlikelerle yüzleşme riskini artırabiliyor. Ne yazık ki Türkiye de gece yalnız bir şekilde sokağa çıkma korkusunun yaşandığı ülkeler arasında yer alıyor. Bu tür korkuların yaşandığı ülkeler, aynı zamanda insanların kendi ülkesinde kendilerini ne kadar güvende hissettiğinin de göstergesi oluyor.

Peki, bu durum Asya kıtasının genelinde nasıl bir grafik ortaya çıkarıyor? Landgeist tarafından Numbeo’dan alınan 2021 verileriyle hazırlanan aşağıdaki harita, Asya kıtasında gece yalnız yürüme konusunda insanların en güvenli hissettiği ülkeleri ortaya koyuyor.

İnsanların akşamları dışarı çıkarken kendilerini en fazla güvensiz hissettikleri ülke Afganistan

Yukarıdaki haritaya göre insanların gece yürürken kendilerini en az güvende hissettikleri ülke, katılımcıların verdikleri cevaplara göre %19,9 ile Afganistan. Afganistan’ı takip eden ülkelerse %22,7 ile Yemen ve %25,5 ile Bangladeş. İnsanların kendilerini en fazla güvende hissettikleri ülkelerse %86,2 Tayvan, %86 Katar ve %83,3 Birleşik Arap Emirlikleri.

Türkiye’nin durumu:

Bu ay güncellenen verilerde son 3 yıl içinde 2.120 kişinin verdiği cevaba göre Türkiye’de insanlar, geceleri yalnız yürümeyi %51,11 oranında güvenli buluyor. Türkiye’de en ön plana çıkan endişelerin başındaysa %41,12 ile sözlü tacize uğramak geliyor. Bunun ardından en büyük endişe kaynağıysa saldırıya uğramak. En az endişe duyulan suçların başındaysa ten rengi, etnik köken, cinsiyet veya din nedeniyle fiziksel saldırıya maruz kalma endişesi yer alıyor.