Tarihi Kapalıçarşı'daki Orijinal Çizimler Kazınıyor

Ülkemizde restorasyon facialarına hemen her noktada denk gelinirken bu facialara, artık İstanbul’un en tarihi yerlerinden birisi olan Kapalıçarşı da katıldı. Kapalıçarşı, tarihi dokusunu kaybederek ‘Türkiye restorasyonu’ olarak tanımlayabileceğimiz dokusuna kavuştu..

Ülkemizde restorasyon çalışması altında tarihi eserlerin ve kalıntıların genellikle beyaza büründüğünü, restorasyon yerine ‘yeniden inşa’ anlayışının sürdüğünü sık sık görmekteyiz. Bugüne kadar bu restorasyon çalışmalarına fazlasıyla tepki gelmiş olsa ne yazık ki aynı anlayış devam ediyor.

Bu anlayışla restore edilen yerler listesineyse İstanbul’un ve Türkiye’nin en ünlü tarihi yerlerinden birisi olan Kapalıçarşı eklendi. Yaklaşık 560 yıllık bir tarihe sahip olan bu yapının restorasyonundaysa yapılması gerekenin aksine, tarihin izleri siliniyor. Twitter’da Hasan Mert Kaya tarafından paylaşılan restorasyon görüntüleri, olayın ne kadar çarpıcı olduğunu gözler önüne seriyor.

Kapalıçarşı’daki restorasyon demeye bin şahit isteyen çalışma

Hasan Mert Kaya’nın iddiasına göre restorasyon süreci, yapıdaki desenlerin tamamen kazınması, ardından yerine yeni bir çalışmanın yapılması şeklinde ilerletiliyor. Bu restorasyon çalışmasında da beyaz temayı açık bir şekilde görebiliyoruz. Fakat işin en kötü yanı, yapılan yeni kalem çalışması, orijinal kalem çalışmasının yanından bile geçmiyor:

Kapalıçarşı’daki çift başlı kartal kabartması bile restorasyon(!) sürecine dahil edildi.

Kendisinin tepkileri de haliyle fazlasıyla beğeni topladı:

Bu görüntülere pek çok kullanıcıdan da tepki gecikmedi: