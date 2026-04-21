Apple'ı Tarihinde İlk Kez Bir Donanım Mühendisi Yönetecek: İşte Geçmişten Bugüne Apple CEO'ları ve Uzmanlık Alanları...

Tim Cook'un Apple'daki CEO görevinden ayrılmasıyla birlikte bayrağı John Ternus devralacak. Apple'ın ilk safkan donanım mühendisi CEO'su olacak olan John Ternus öncesindeki CEO'ların ne gibi uzmanlık alanları vardı?

Apple CEO'su Tim Cook, bayrağı John Ternus'a devredecek ve bu karar teknoloji sektöründe yalnızca bir bayrak değişimi olarak değil, Apple'ın genetiğinde tarihi bir kırılma noktası olarak yankı buluyor. Dünyanın en değerli şirketi, kuruluşundan bu yana ilk kez dümene "safkan" bir donanım mühendisini geçiriyor.

Pazarlamacılardan operasyon dehalarına, vizyonerlerden kriz yöneticilerine kadar uzanan Apple'ın CEO geçmişine baktığımızda, John Ternus'un atanmasının neden bu kadar radikal ve heyecan verici bir adım olduğunu daha iyi anlıyoruz. Gelin önce geçmişteki CEO'lara, ardından yeni CEO John Ternus'a bir bakış atalım.

Michael Scott (1977-1981): Operasyon ve yönetim

Apple'ın ilk resmî CEO'su olan Michael "Scotty" Scott, Steve Jobs ve Steve Wozniak'ın garajda kurduğu bu asi girişime kurumsal bir yapı kazandırmak için National Semiconductor'dan transfer edilmişti.

Uzmanlık alanı, hızla büyüyen bir şirketin idari ve operasyonel karmaşasını çözmek, işleri bir düzene oturtmaktı. O, bir teknoloji üreticisinden ziyade katı bir yöneticiydi. Onun döneminde Apple, bir "garaj şirketi" olmaktan çıkıp halka açık dev bir şirkete dönüştü. Bu dönemin en büyük başarısı, kişisel bilgisayar devrimini başlatan ve şirketin yıllarca ana gelir kaynağı olan Apple II serisinin seri üretimi ve küresel dağıtım standartlarının oturtulmasıydı.

A. C. "Mike" Markkula (1981-1983): Yatırım ve iş geliştirme

Apple'ın "yetişkin gözetmeni" olarak bilinen Markkula, şirketin ilk büyük yatırımcısıydı. Eğitim olarak elektrik mühendisi olsa da Apple'daki asıl etkisi iş stratejisi ve pazarlama ilkeleri üzerineydi.

Markkula dönemi, Apple'ın ilk grafik arayüzlü bilgisayarı olan Apple Lisa'nın geliştirme sürecine ve bilgisayar tarihinin en önemli cihazlarından biri olacak olan orijinal Macintosh'un temellerinin atılmasına tanıklık etti. Ayrıca Apple III, her ne kadar ticari bir başarısızlık olsa da onun döneminde kurumsal pazara giriş denemesi olarak tarihe geçti.

John Sculley (1983-1993): Pazarlama ve satış

PepsiCo’dan transfer edilen Sculley, Apple’ı bir teknoloji şirketinden ziyade bir tüketici markası hâline getirdi. Uzmanlığı pazarlamaydı ve "Pepsi Challenge" mantığını teknolojiye taşıdı.

Onun liderliğinde 1984 yılında teknoloji dünyasını sarsan Orijinal Macintosh piyasaya sürüldü. Ayrıca modern dizüstü bilgisayarların atası sayılan PowerBook serisi ve Jobs sonrası dönemin en yenilikçi ama erken doğmuş ürünü olan el bilgisayarı Newton MessagePad onun döneminin ikonik cihazları arasında yer alıyor. Sculley tüketici psikolojisini harika okuyordu ancak ürün geliştirme ve mühendislik süreçlerine tamamen yabancıydı.

Michael Spindler (1993-1996): Küresel operasyonlar

"Dizel" lakaplı Spindler, lojistik ve uluslararası büyüme uzmanıydı. Apple’ın en zorlu finansal dönemlerinden birinde dümendeydi.

Onun dönemindeki en kritik teknolojik hamle, işlemci mimarisinin kökten değiştiği PowerPC tabanlı Macintosh'lara geçişti. Ayrıca Apple’ın klon bilgisayar pazarını açma denemesi ve multimedya odaklı Performa serisi bilgisayarlar bu dönemin meyveleri arasında.

Gil Amelio (1996-1997): Kriz yönetimi

Amelio, Apple iflas etmek üzereyken "şirket doktoru" olarak göreve geldi. Onun uzmanlığı kriz yönetimiydi ancak asıl başarısı Apple'ın gelecekteki işletim sistemi temelini atması oldu.

Steve Jobs'un şirketi NeXT'i satın alarak Mac OS X'in (modern macOS) temelini oluşturan NEXTSTEP işletim sistemini Apple bünyesine kattı. Ürün tarafında ise MacOS 8'in piyasaya sürülmesiyle yazılım tarafında bir nebze nefes aldırdı.

Steve Jobs (1997-2011): Ürün vizyonu ve tasarım

Jobs geri döndüğünde, uzmanlığı olan "ürün vizyonu" ile Apple’ı uçurumun kenarından aldı. O bir mühendis değil, teknolojiyi sanatla birleştiren bir orkestra şefiydi.

Jobs dönemi, teknoloji tarihini değiştiren bir "altın çağ"dı. Renkli ve şeffaf tasarımıyla iMac G3, müzik endüstrisini yıkan iPod, mobil dünyayı baştan yazan iPhone, incelik standartlarını belirleyen MacBook Air ve tableti hayatımıza sokan iPad bu dönemin dünyayı değiştiren ürünlerinden yalnızca bazıları.

Tim Cook (2011-2026): Tedarik ve operasyon dehası

Tim Cook, Apple'ı dünyanın en değerli şirketi ve devasa bir hizmetler imparatorluğu hâline getiren operasyonel bir dehaydı. Uzmanlığı verimlilik ve lojistikti.

Cook döneminde, Jobs’un miras bıraktığı ürünler devasa satış rakamlarına ulaşırken, giyilebilir teknoloji pazarını domine eden Apple Watch, kablosuz kulaklık devrimini başlatan AirPods ve Apple’ın donanım bağımsızlığını ilan ettiği Apple Silicon (M1/M2/M3 çipleri) ile karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro onun vizyonunun ürünleri oldu.

John Ternus (2026-): Donanım mühendisi

Tim Cook'un koltuğunu devrettiği John Ternus ile birlikte Apple'da yepyeni bir sayfa açılıyor. Ternus pazarlamacı, operasyon yöneticisi veya sadece bir yönetici değil; doğrudan laboratuvarlardan, devre kartlarının ve işlemcilerin arasından gelen bir donanım mühendisi.

Apple'ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı süre boyunca, özellikle şirketin Intel işlemcilerden kendi ürettiği Apple Silicon çiplerine geçiş gibi tarihi bir donanım devrimine bizzat liderlik etti. iPhone 12'den itibaren gelen yeni nesil tasarımlar, M serisi işlemcili Mac'ler ve son olarak dünyanın en ince teknolojik ürünü olan M4 işlemcili iPad Pro gibi mühendislik harikalarının arkasındaki isim olan Ternus'un CEO olması, Apple'ın geleceğinde operasyonel büyümeden ziyade, saf teknolojik inovasyona ve cihaz mimarisine çok daha büyük bir ağırlık verileceğinin en net göstergesi.