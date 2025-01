NVIDIA'nın bulut oyun hizmeti GeForce NOW, Apple Vision Pro'ya geldi. Vision Pro sahipleri, artık 2000'den fazla oyuna gözlükleri üzerinden erişebiliyor.

Apple’ın geçen yıl piyasaya sürdüğü karma gerçeklik başlığı Vision Pro için son zamanlarda oyun odaklı hamleler de yapılıyordu. Bunlardan biri de NVIDIA’nın bulut oyun hizmeti GeForce NOW’ın gözlüğe gelmesiydi. Resmî duyuru CES 2025 kapsamında bu ay başı yapılmıştı.

Beklenen gün geldi. Resmî duyuruda da belirtildiği gibi ayın sonunda Vision Pro’ya GeForce NOW desteği eklendi. Hizmet, son birkaç gündür gözlükten erişilebilir durumda.

2000’den fazla oyun oynanabilecek

GeForce NOW, herhangi bir ekstra gereksinim olmadan bulut yoluyla her türden cihazda oyun deneyimi sunabilen bir hizmet. İşte bu, şimdi Vision Pro’dan da kullanılabilir durumda. Vision Pro sahipleri, 2000’den fazla GeForce NOW oyununa abonelikleri varsa karma gerçeklik gözlüğünden erişebilecekler.

GeForce NOW, Vision Pro’da Safari üzerinden kullanılabilecek. Oyunların 4K 120 FPS’te düşük gecikme ile oynatılabileceğini de ekleyelim. Gamepad desteği de var. Bu tarz bir gözlükte oyun oynamanın farklı bir deneyim olacağını söyleyebiliriz.