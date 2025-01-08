NVIDIA, bulut oyun hizmetinin Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'ya geleceğini duyurdu. Hizmet, Safari aracılığıyla gözlüklerden kullanılabilecek.

CES 2025 duyuruları hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise Apple’ın şimdilik sadece belli ülkelerde satılan ve Türkiye’de bulunmayan 3500 dolar değerindeki karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

NVIDIA tarafından yapılan açıklamada, şirketin bulut oyun hizmeti GeForce Now’ın Vision Pro’ya geleceği duyuruldu.

Safari üzerinden kullanılabilecek

Açıklamalara göre ülkemizde aylık fiyatları Performance paketinde 340 TL’den başlayan GeForce NOW, Apple’ın tarayıcısı Safari aracılığıyla Vision Pro gözlüklerinden kullanılmaya başlayacak. Şirket, bu ayın sonlarına doğru gelecek GeForce NOW 2.0.70 ile hizmetin gözlük için ekleneceğini ifade etti.

GeForce NOW’ın gelmesiyle Apple Vision Pro kullanıcıları, bulut üzerinden hizmetin aralarında birçok AAA yapım da bulunan 2100’den fazla oyuna erişme imkânı yakalayacak. Herhangi bir yerel işlem gücü veya indirme gerekmeden Fortnite’tan DOOM: The Dark Ages’a kadar birçok oyunu Safari üzerinden deneyimleyebilecekler.

Apple Vision Pro’nun oyun desteğiyle ilgili gelişmeler gün geçtikçe artıyor. Yakın zamanda cihaza DualSense desteği geldiğini görmüştük. Öte yandan iddialar, PlayStation’ın PSVR2 kontrolcüleri desteğini getirebileceğini de söylüyordu. Tüm bu hamlelerin ardından Vision Pro’nun oyun dünyasında nasıl bir yeri olacağı merak konusu.