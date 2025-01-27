Apple, Vision Pro’nun ardından akıllı gözlükler için visionOS uyarlama çalışmalarına başladı. Yeni nesil AR ürünleri geliştiriliyor.

Apple, Vision Pro başlığında kullandığı işletim sistemi visionOS'in, akıllı gözlüklerde de çalışacak bir sürümü üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Apple bu çalışmayla artırılmış gerçeklik teknolojisini daha erişilebilir ve günlük kullanıma uygun bir hale getirmeyi hedefliyor.

Apple Vision Pro, yüksek fiyatı ve pek de kullanışlı olmayan tasarımı nedeniyle beklentileri karşılamakta zorlanıyor. Cihazın uzun süreli kullanıma elverişli olmaması ve aşırı ısınma sorunları, kullanıcılar tarafından eleştiriliyor. Şirketin bu durumu göz önünde bulundurduğu ve Meta'nın Ray-Ban iş birliğiyle geliştirdiği akıllı gözlüklere benzer bir ürün üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Düşük maliyetli Vision Pro çalışmaları devam ediyor

Apple, yeni akıllı gözlük projesi için visionOS'i bu cihazlarla uyumlu hale getirmek üzere çalışmalara devam ediyor. “Atlas” kod adıyla yürütülen bu proje, Cupertino yakınlarındaki bir tesiste sürdürülüyor. Şirket, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik çeşitli testler yaparken aynı zamanda daha düşük maliyetli Vision Pro modelleri üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Apple, Vision Pro’nun PlayStation VR2 kontrol cihazlarıyla uyumlu hale gelmesi için Sony ile ortak çalışmalar yürütüyor. Bu iş birliği, Vision Pro kullanıcılarına isteğe bağlı bir oyun deneyimi sunma potansiyeli taşıyor. Öte yandan, Vision Pro’nun daha uygun fiyatlı bir versiyonunun geliştirilmekte olduğu ve önümüzdeki yıllarda piyasaya sürülmesinin planlandığı ifade ediliyor. Akıllı gözlüklerin ise satışa sunulması için birkaç yıl daha beklenmesi gerektiği belirtiliyor.